Trump quer dar um baculejo no inferno

MONTANHAS DA JAQUEIRA – O efeito Trump está nos ares, está em todos os lugares acima e abaixo da Linha do Equador. Chama-se o Efeito E.T. O galegão é um E.T., um extraterrestre em forma de gente. Steve Jobs, o criador da Apple, foi um dos inventores do planeta Nuvem da Internet. A geração dele — Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos — são os filhotes do planeta Cloud, a nuvem da Internet. Donald Trump pegou carona nessa nuvem.



O planeta Terra gira solto no espaço em torno das nuvens da Internet. Estes argonautas vivem nas crateras das nuvens. Somos 8 bilhões de hominídeos do Império GAFA — Google, Apple, Facebook, Amazon --afora nossos primos os primatas Chipan-Zés, Gorilas e Orangotangos.

John Lennon fez a cabeça de Donald Trump ao cantar a cantiga “Imagine”: “Imagine there’s no countries/ imagine que não há países/ above us only sky/ acima de nós somente o céu”.

Ele pegou na palavra. Agora que anexar o Canadá, a Groenlândia, o Panamá e o Canal do Panamá. Se Javier Milei e o guru vermelho derem bobeira ele vai querer anexar a Argentina e esta terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira cruz.



O argonauta Elon Musk aprendeu a fabricar foguetes ao frequentar a Escolinha do astronauta Alberto Santos Dumont, no começo do século passado. Fabricar o super foguete Starchip para viajar a Marte hoje é bem fácil, navegar sous le ciel de Paris a bordo do 14-Bis em 1906 é que era o X do problema, o antigo Twitter do problema. Por sinal, o foguete Starchip e a aeronave 14-Bis são muito parecidos, apenas o Starchip é mais vitaminado.



Falar em RISCOS À DEMOCRACIA tem sido tema recorrente entre militantes, intelectuais e pseudos intelectuais vermelhos, ultra-vermelhos e infravermelhos. O carimbo é invariável. Dizem que a ascensão da extrema direita ameaça as instituições. Que tal a extrema esquerda? Nada falam. A chamada cultura UOKE foi disseminada através dos Estados Unidos. Abrange a ideologia de gênero, mudança de sexo, sexo flex, políticas identitárias, abortismo, imigração, inclusão e exclusões sociais, contestação do establishment capitalista.



Na era pós-gramsciana a cultura UOKE corrói as mentes, assim feito o vírus inteligente da Aids se aloja no núcleo das células para dominar os organismos.



Ao anunciar a posse de Trump neste dia 20, os partidários dele usam a expressão: “Hell freezes over”. O inferno vai congelar. A minha tradução de tradutor não juramentado é a seguinte: Trump vai dar um baculejo na cultura Woke. O ditador satânico Nicolas Maduro está com os bigodes de molho.



Reunidos num bistrô na Rua do Futuro em Paris, Santos Dumont e Elon Musk trocaram ideias sobre as leis da aerodinâmica e a gravidade dos planetas. Musk disse que gostou muito do motor potente do 14-Bis.



—Eu sou you amanhã, disse Musk. Quando for em Washington passe um zap pra mim.



— Recomendações to my friend Donald Trump, respondeu Santos Dumont.





