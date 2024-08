Egape abre 6,8 mil vagas para 48 cursos gratuitos que acontecerão em setembro

A- A+

Com foco em incentivar o aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos e da sociedade, a Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape), da Secretaria de Administração (SAD), abriu inscrições para 48 cursos gratuitos que acontecerão em setembro.

As 6,8 mil vagas são distribuídas em diferentes qualificações, sendo algumas delas oferecidas na modalidade presencial e outras de Ensino a Distância (EAD).

O diretor da Egape, Henrique Oliveira, ressalta a relevância dos cursos oferecidos:

“Todas essas qualificações possibilitam que os servidores e a população tenham melhorias na carreira profissional e na qualidade de vida. Por meio dessas formações presenciais e EAD, o funcionalismo público e a sociedade têm à disposição o que há de melhor em inúmeras áreas temáticas”.

Confira a lista completa de cursos:

Egape abre 6,8 mil vagas pa... by Folha de Pernambuco

São oferecidos 15 cursos presenciais, sendo um deles “Gerenciando o Estresse no Ambiente de Trabalho”, no qual são abordados conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o bem-estar corporativo, capacitando os alunos a reconhecerem os sinais, sintomas e fases dessa disfunção.



As aulas presenciais acontecerão no Egape, que fica localizado na rua Tabira, 252, no bairro da Boa Vista. no Centro do Recife.



Ao final, os alunos estarão qualificados a planejar estratégias para gerenciar o estresse na vida pessoal e no trabalho, além de outras competências.

Detalhes da modalidade EAD

Para o EAD, existem três modalidades: Teams, ao vivo e autoinstrucionais. No último citado, é necessário possuir apenas nível médio. As aulas desta modalidade terão início a partir do dia 2 de setembro.



Nele, estão entre as capacitações oferecidas: “Liderança e Motivação”, “Inteligência Emocional”, “Introdução ao Web Design”, entre outras.

No EAD por meio do Teams, o curso “Módulo A do Transferegov - Atos Preparatórios e Execução” tem o objetivo de capacitar os servidores a realizarem captação de recursos federais (Emendas e Programas Federais), bem como as regras e técnicas para elaboração de projetos de convênios, com foco no portal Transferegov.

Outra qualificação oferecida a distância é o “Módulo B do Transferegov - Execução e Prestação de Contas”, que ajudará os estudantes a compreenderem e realizarem a prestação de contas no sistema.



Na modalidade EAD ao Vivo, também está disponível para os inscritos o curso “Inteligência Artificial, Fundamentos e Aplicabilidades”, que abordará o entendimento do aprendizado de máquina, a compreensão dos primeiros modelos de redes neurais, entre outros tópicos. Para se matricular nessa qualificação, é preciso ter formação em Nível Superior.



As aulas dessa modalidade terão início a partir do dia dois de setembro. Entre as capacitações ofertadas, destaque para “Liderança e Motivação”, “Inteligência Emocional”, “Introdução ao Web Design”, entre outras.

Matrícula e informações

As matrículas podem ser realizadas no site da Egape.

Mais informações podem ser obtidas nos números (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183.8065 (cursos EAD).

Veja também

MERCADO Ouro fecha em alta após discurso de Powell confirmar corte de juros pelo Fed