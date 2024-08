A- A+

CRONOGRAMA CNU: resultados de recursos do concurso sairão dia 8 de outubro Prazo para apresentar contestação de questões se encerrou nesta quarta-feira

Candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) que apresentaram recursos contra alguma questão do certame terão que esperar até o dia 8 de outubro para receberem uma resposta. O prazo estabelecido para que os candidatos apresentassem recurso se encerrou nesta quarta-feira.

O resultado dos recursos será divulgado junto com a lista de aprovação de classificação na prova objetiva, a nota preliminar da prova discursiva e a convocação para a prova de títulos.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), responsável pela elaboração do concurso, ainda não existe um balanço de quantos pedidos foram apresentados. Os dados ainda estão sendo analisados.

"A equipe do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) está em processo de análise dos dados e números relacionados ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)", diz a pasta em nota.

Como estabelece o edital, os resultados dos recursos serão apresentados de forma coletiva. Apenas os pedidos que foram aceitos serão divulgados, e os pontos das questões anuladas serão distribuídos a todos que fizeram as provas objetivas.

Abstenções e concorrência

As provas foram aplicadas no último domingo. Segundo o governo, ao todo, 970.037 fizeram a prova, com uma abstenção de 54,12%. Foram mais de 2,1 milhões de inscrições validadas.

O ministério tem afirmado que essa abstenção está dentro da média de outros concursos.

Pela primeira vez, o governo federal fez uma seleção única para contratar servidores para diferentes órgãos públicos. Ao todo, são 6.640 vagas, com salários que, em alguns casos, superam R$ 20 mil.

Considerando todos os oito blocos temáticos, a média geral é de 318,4 candidatos por vaga. Os blocos de 1 a 7 exigem formação de nível superior. Já a escolaridade para o bloco 8 é nível médio ou técnico.

Confira abaixo o cronograma do CNU

20 e 21 de agosto - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados

10 de setembro - Disponibilização da imagem do cartão-resposta

8 de outubro - Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9 de outubro - Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

8 de outubro - Convocação para o envio de títulos

9 e 10 de outubro - Envio dos títulos

17 de outubro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17 de outubro - Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

17 a 25 de outubro - Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

2 e 3 de novembro - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

2 e 3 de novembro - Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

4 de novembro - Resultado preliminar da avaliação de títulos

4 e 5 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos

13 de novembro - Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19 de novembro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21 de novembro - Previsão de divulgação dos resultados finais

Janeiro 2025 - Início da convocação para posse e cursos de formação

