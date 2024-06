Eletrobras vende suas 13 termelétricas para Âmbar Energia por R$ 4,7 bilhões

A- A+

A Eletrobras fechou a venda de suas 13 usinas termelétricas para a Âmbar Energia, do Grupo J&F, dos irmãos Batista. O valor da transação é de R$ 4,7 bilhões, segundo comunicado divulgado a mercado pela ex-estatal.

O contrato, em linha com a meta da Eletrobras de se tornar uma companhia carbono zero até 2030, traz ainda desdobramentos financeiros positivos por transferir para a Âmbar o risco de inadimplência dos contratos de energia dessas usinas.

Isso porque entre as usinas estão unidades da Amazonas Energia, que fechou 2023 com um endividamento beirando R$ 9 bilhões, sendo 91% com a Eletrobras.

Atualmente, essa empresa parceira tem uma inadimplência trimestral superior a R$ 430 milhões com a ex-estatal, impactando negativamente o resultado da Eletrobras.

“O resultado do processo possibilitou à Companhia maximizar a valoração de seus ativos com adequada alocação de risco, eliminando imediatamente os impactos da inadimplência relacionados aos contratos de venda de energia”, informou a Eletrobras em comunicado.

Redução de emissões

Do valor total da transação, R$ 1,2 bilhão virá do chamado earn-out, ou seja, um pagamento adicional atrelado aos resultados futuros do negócio adquirido. Os ativos serão transferidos sem dívida ou caixa, de acordo com a Eletrobras.

“Vemos a transação como positiva para a Eletrobras porque a companhia não só vai se beneficiar pela economia e simplificação de seu portfólio de geração, como também reduz sua exposição à Amazonas Energia, que vem impactando da empresa trimestre a trimestre”, diz relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Itaú BBA.

A Eletrobras anunciou a venda dessas usinas térmicas em meados do ano passado. O plano estratégico da companhia para o período de 2023 a 2027 tem como meta tornar o grupo uma referência em energia limpa.

Com isso, se desfazer desses ativos ajuda a Eletrobras em seus objetivos de implementar o plano de descarbonização, simplificar a estrutura societária e reestruturar o portfólio com foco em impacto social e ambiental.

As 13 usinas são Mauá, Aparecida, Santa Cruz, o Complexo Interior (Anamã, Caapiranga, Codajás e Anori), o Complexo de Produtores Independentes de Energia (Cristiano Rocha, Tambaqui, Manauara, Ponta Negra e Jaraqui) e o Projeto Rio Negro.

Todas elas a gás natural. Juntas, somam 2 GW de capacidade, em contratos que variam entre dois anos e seis anos de duração.

Desse total de termelétricas, cinco são controladas por companhias parceiras da Eletrobras e estão localizadas no Amazonas: Mauá e Aparecida, pela Amazonas Energia; Tambaqui e Jaraqui, pela Breitener, do Grupo Ceiba Energy, e Manauara, pela Companhia Energética Manauara, da Global Participações Energia.

No ano passado, segundo dados não auditados divulgados pela Eletrobras, essas usinas registraram R$ 2,4 bilhões em receita líquida, com um Ebitda (indicador de geração de caixa) de R$ 1,1 bilhão.

Opção de compra

Ficou acertado com a Âmbar que, caso sejam feitas mudanças no controle da Amazonas Energia, a Eletrobras vai ceder a totalidade dos créditos contra a distribuidora para a Âmbar. Para isso, porém, vai contar com uma opção de compra da distribuidora.

Seria uma forma de a Eletrobras abrir caminho “para recuperação destes créditos, hoje considerados inexequíveis (100% provisionados no balanço da companhia), ao se beneficiar através de uma opção do valor a ser gerado de uma potencial recuperação operacional e financeira da distribuidora no futuro”, explicou a companhia em nota.

A Ativa Investimentos amarrar a cessão de direitos contra a Amazonas Energia para a Âmbar à opção de compra da distribuidora em hipótese de futura reestruturação “pareceu uma excelente saída para Eletrobras, que obtém nova avenida para limpar o seu balanço daqui para frente”.

A Âmbar saiu vencedora em processo competitivo pelas usinas da Eletrobras do qual também participou a Eneva. E está expandindo seu portfólio de usinas térmicas, que já somava cinco.

Entre elas está a de Candiota, adquirida da Eletrobras em operação concluída no início deste ano. Era a última movida a carvão sob o chapéu da Eletrobras.

