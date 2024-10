Entenda como operadores humanos ajudam, à distância, carros autônomos a rodar pelas ruas dos EUA

A- A+

Em lugares como São Francisco, Phoenix e Las Vegas, táxis-robôs estão navegando pelas ruas da cidade, cada um sem um motorista atrás do volante. Alguns nem mesmo têm volantes. Mas carros como este, em Las Vegas, às vezes são guiados por alguém sentado aqui:

Este é um centro de comando em Foster City, Califórnia, operado pela Zoox, uma empresa de carros autônomos de propriedade da Amazon. Como outros táxis-robôs, os carros autônomos da empresa às vezes têm dificuldade em se dirigir sozinhos, então recebem ajuda de técnicos humanos sentados em uma sala a cerca de 800 quilômetros de distância.

Dentro de empresas como a Zoox, esse tipo de assistência humana é considerada normal. Fora dessas empresas, poucos percebem que veículos autônomos não são completamente autônomos.

Durante anos, as empresas evitaram mencionar a assistência remota fornecida aos seus carros autônomos. A ilusão de completa autonomia ajudou a atrair atenção para a tecnologia e incentivar investidores de capital de risco a investir os bilhões de dólares necessários para construir veículos autônomos cada vez mais eficazes.

"Há uma 'flavor de Mágico de Oz' nisso", disse Gary Marcus, um empreendedor e professor emérito de psicologia e neurociência na Universidade de Nova York, que se especializa em IA e máquinas autônomas.

Se um táxi-robô da Zoox encontra uma zona de construção que nunca viu antes, por exemplo, um técnico no centro de comando recebe um alerta — uma breve mensagem em uma pequena janela colorida na lateral da tela do computador do técnico. Em seguida, usando o mouse do computador para desenhar uma linha na tela, o técnico pode enviar ao carro uma nova rota para seguir ao redor da zona de construção.

"Não estamos no controle total do veículo", disse Marc Jennings, 35, um técnico remoto da Zoox. "Estamos fornecendo orientação."

Como funciona o alerta?

Quando um carro da Zoox se aproximou de uma cena de emergência uma noite recente em São Francisco, ele não conseguiu contornar um caminhão de bombeiros sozinho. O carro alertou um técnico remoto a 55 quilômetros de distância, em Foster City. O técnico podia ver os feeds de vídeo de várias câmeras instaladas no carro.

A partir de um painel na tela do computador, o técnico também viu uma visão gráfica de cima do que o carro estava enfrentando na estrada. No canto do painel, um texto alertou o técnico de que o carro estava parado e precisava de intervenção humana: "Herói não está progredindo 18:22:07".

Para desviar o carro do caminhão de bombeiros, o técnico usou um mouse de computador para definir um novo caminho — uma linha de pontos de passagem chamados waypoints. Conforme o carro começou a se mover ao longo de seu novo caminho, o técnico continuou a colocar as "migalhas de pão" que ele deveria seguir.

Mas logo o técnico percebeu que havia uma ambulância atrás do caminhão de bombeiros, algo que estava fora do campo de visão das câmeras do carro até que ele se movesse o suficiente para a esquerda.

Enquanto o técnico ajustava o caminho rapidamente, o carro navegou na nova rota — eventualmente retornando à sua pista e ao modo de condução autônoma.

À medida que empresas como Waymo, da Alphabet (empresa-mãe do Google), e Cruise, da General Motors, começaram a remover motoristas de seus carros, a vigilância sobre suas operações aumentou. Após uma série de acidentes de grande repercussão, elas começaram a reconhecer que os carros precisam de assistência humana.

Embora a Zoox e outras empresas tenham começado a revelar como os humanos intervêm para ajudar os carros sem motorista, nenhuma das empresas revelou quantos técnicos de assistência remota empregam ou quanto isso tudo custa. O centro de comando da Zoox abriga cerca de três dúzias de pessoas que supervisionam o que parece ser um pequeno número de carros sem motorista — dois em Foster City e vários outros em Las Vegas — além de uma frota de cerca de 200 carros de teste que ainda têm um motorista atrás do volante.

Quando reguladores, no ano passado, ordenaram que a Cruise suspendesse sua frota de 400 táxis-robôs em São Francisco após uma mulher ter sido arrastada por um de seus veículos sem motorista, os carros eram apoiados por cerca de 1,5 trabalhadores por veículo, incluindo funcionários de assistência remota, segundo duas pessoas familiarizadas com as operações da empresa. Esses trabalhadores intervieram para ajudar os veículos a cada quatro a oito quilômetros, disseram as pessoas.

As despesas associadas à assistência remota são uma das razões pelas quais os táxis-robôs terão dificuldade em substituir as frotas tradicionais de serviços de transporte, como Uber e Lyft. Embora empresas como a Zoox estejam começando a substituir motoristas, elas ainda pagam pessoas para trabalhar nos bastidores.

"Pode ser mais barato simplesmente pagar um motorista para sentar no carro e dirigi-lo", disse Thomas W. Malone, professor do Centro de Inteligência Coletiva do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Waymo e Cruise se recusaram a comentar para esta história.

Enquanto essas empresas usam carros tradicionais adaptados para dirigir sozinhos, a Zoox está testando um novo tipo de veículo em Foster City, ao sul de São Francisco, e em Las Vegas, não muito longe da Strip.

Esses táxis-robôs ainda não estão disponíveis ao público. Mas a Zoox recentemente nos permitiu fazer um teste de passeio.

Dentro, não há lugar para um motorista — sem assento de motorista, sem volante, sem painel e sem pedal de acelerador.

O carro acomoda quatro pessoas, e todos os quatro são passageiros. Eles se sentam em dois bancos que se enfrentam, como sofás em uma sala de estar.

Quando você faz o passeio, sua única interação com o carro é através de uma tela sensível ao toque que abre e fecha a porta. Se quiser, pode ajustar o ar-condicionado ou tocar uma música. Mas é só isso.

Ao contrário dos passageiros em outros carros autônomos, você não vê os pedais subindo e descendo ou o volante girando sozinho.

Em teoria, essa é uma maneira mais eficiente de construir um carro autônomo. Para o passageiro, parece que o carro está lidando com tudo sozinho.

Depois de testar os veículos com funcionários da Zoox, seus familiares e amigos, a empresa planeja disponibilizar o serviço ao público este ano. Mas este táxi-robô, como todos os outros, dependerá da assistência humana.

Em Foster City, a empresa opera o que chama de "centro de fusão", onde funcionários monitoram táxis-robôs que operam tanto localmente quanto em Las Vegas, a centenas de quilômetros de distância. De suas telas de computador, esses trabalhadores podem acompanhar transmissões ao vivo da estrada a partir de câmeras instaladas nos carros, bem como uma visão detalhada de cada carro e seus arredores, que é montada usando dados transmitidos por uma série de sensores no veículo.

Os trabalhadores podem fornecer assistência verbal aos passageiros por meio de alto-falantes e microfones dentro dos carros. Eles também podem ajudar um carro se ele encontrar uma situação que não possa resolver sozinho.

Os carros autônomos podem lidar de forma confiável com situações familiares, como uma curva à direita comum ou uma troca de faixa. Eles são projetados para frear sozinhos quando um pedestre corre na frente deles. Mas são menos hábeis em situações incomuns ou inesperadas. É por isso que ainda precisam dos humanos no centro de fusão.

Mas, embora os carros autônomos tenham assistência remota, eles ainda cometem erros nas estradas.

Em uma tarde recente, em Las Vegas, um táxi-robô da Zoox trafegava por uma estrada de várias faixas a alguns quilômetros da Strip.

Do outro lado da rua, dois caminhões de bombeiros do condado de Clark se aproximaram com as sirenes ligadas.

Enquanto os outros carros na estrada pararam para os veículos de emergência, o carro da Zoox continuou dirigindo.

Isso impediu que o primeiro caminhão de bombeiros virasse à esquerda até que o carro da Zoox passasse. Foi um lembrete de que veículos sem motorista às vezes têm dificuldade em responder a chamados casos extremos, como passar por veículos de emergência.

Após revisar o incidente, a Zoox indicou que seu carro teve dificuldade em reconhecer os caminhões de bombeiros porque eram amarelos, não vermelhos. "Continuamos a testar e refinar nosso software de direção", disse Whitney Jencks, porta-voz da empresa.

A Zoox também continuará a depender da assistência humana.

"Achamos que os computadores deveriam ser capazes de replicar e substituir os humanos em todas as formas", disse o Dr. Malone, professor do MIT. "É possível que isso aconteça. Mas ainda não aconteceu."

