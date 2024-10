A- A+

NEGÓCIOS Embraer garante financiamento de R$ 500 milhões com BNDES para construir fábrica de 'carros voador' Com produção total esperada de até 480 aeronaves por ano, a Eve já acumula cartas de intenção de compra de pelo menos 2.900 eVTOLs

A Eve Air Mobility, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer, garantiu um empréstimo de R$ 500 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar o desenvolvimento da fábrica de produção de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da empresa em Taubaté, São Paulo.

O financiamento da instalação de fabricação dá sequência à parceria entre a Eve e o BNDES após a aprovação, em 2022, de uma linha de crédito de mais de R$ 520 milhões para apoiar o programa de desenvolvimento do “carro voador” da Embraer. O novo acordo de financiamento é estruturado por subcréditos de fontes domésticas e internacionais, incluindo fundos em moeda estrangeira do banco, e tem um prazo de 16 anos.

— Este financiamento será essencial para a instalação de nossa fábrica de eVTOL, que será a primeira do tipo no Brasil e será alimentada por energia limpa e renovável, alinhada ao nosso compromisso com a sustentabilidade — disse Johann Bordais, CEO da Eve.



Com uma produção total esperada de até 480 aeronaves por ano, a Eve planeja expandir a capacidade de produção do local de forma modular, com quatro módulos de tamanho igual a 120 aeronaves por ano. A empresa já acumula cartas de intenção de compra de pelo menos 2.900 eVTOLs de 30 clientes em 13 países, representando um potencial de USD 14,5 bilhões em receita de vendas.

A aeronave utiliza oito hélices dedicadas para o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem alteração na posição desses componentes durante o voo. O conceito inclui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos que fornecem redundância de propulsão para garantir os mais altos níveis de desempenho, segurança, confiabilidade e baixos custos operacionais.

A empresa selecionou todos os principais fornecedores de seu eVTOL e lançou seu primeiro protótipo em escala real em julho passado. À medida que a Eve avança para a próxima fase de desenvolvimento, o protótipo de eVTOL está realizando uma série de testes projetados para avaliar todos os aspectos da operação e desempenho da aeronave.

