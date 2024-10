Projeto inédito: Embraer revela conceito de avião pilotado por inteligência artificial

A- A+

A brasileira Embraer, uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, revelou o conceito de um avião completamente autônomo, pilotado por inteligência artificial (IA). O projeto foi apresentado durante um evento da National Business Aviation Association, em Orlando, nos Estados Unidos, marcando um avanço na ideia de aeronaves sem piloto humano, algo inédito na indústria.

Inteligência artificial assumiria todo o controle da aeronave, permitindo a reformulação do design interno | foto: Divulgação/Embraer

A IA assumiria todo o controle da aeronave, o que abre a possibilidade para reformular completamente o design interno. Segundo a Embraer, sem a cabine do piloto, seria possível criar um lounge dianteiro para os passageiros, oferecendo uma experiência de viagem mais confortável e futurista.

O design, segundo o jornal inglês The Sun, ainda inclui uma divisão interna em três partes, com áreas de lazer espaçosas e janelas equipadas com telas sensíveis ao toque. Além disso, o avião seria movido por combustível sustentável, alinhando-se com as metas globais de redução de emissões de carbono na aviação.

Em vez dos motores nas asas, como em aviões comerciais tradicionais, eles seriam posicionados verticalmente, com entradas de ar localizadas acima e nas laterais da fuselagem.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Bombardier, outra gigante da aviação.

O design inclui uma divisão interna em três partes, com áreas de lazer espaçosas e janelas equipadas com telas sensíveis ao toque | foto: Divulgação/Embraer

Avião, no entanto, não está sendo desenvolvido

Apesar de o conceito ter atraído a atenção do público e da mídia, a Embraer foi clara em afirmar que este projeto não está em desenvolvimento ativo. De acordo com a empresa, o objetivo principal é inspirar a indústria aeronáutica a explorar inovações radicais no setor, desafiando os limites do que é possível.

Em um comunicado, a Embraer declarou que o avião conceito “mostra os limites do que é possível e as potenciais inovações futuras”. No entanto, não há planos imediatos para a produção desse modelo.

Por enquanto, o conceito permanece como uma visão futurista, mas já aponta um novo caminho para a aviação. A união entre inovação tecnológica e sustentabilidade promete transformar o transporte aéreo nos próximos anos, e a Embraer pode se tornar pioneira na criação do primeiro avião de passageiros controlado por IA.

Objetivo principal é inspirar a indústria aeronáutica a explorar inovações radicais no setor | foto: Divulgação/Embraer

