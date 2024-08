Envelhecimento rápido da população impacta saúde, educação e Previdência, diz ministério

A- A+

A secretária Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Virgínia de Ângelis, disse que a pesquisa do IBGE sobre dados da população brasileira impõe desafios aos governos nos próximos anos.

Segundo ela, as mudanças na demografia, que passa por processo rápido de envelhecimento e deixará de crescer em 2041, vai pressionar não só o regime de aposentadoria, mas os serviços de saúde e educação.

As Projeções de População do IBGE com dados do Censo Demográfico 2022, divulgadas nesta quinta-feira, estimam que a população brasileira vai parar de crescer em 2041.



Na projeção feita em 2018, essa queda da população começaria na segunda metade da década de 2040, perto de 2048. Esse número vai continuar caindo até 2070 (último ano da projeção do IBGE), chegando a 199.228.708, caindo mais de 0,67% ao ano.

“A mudança na curva demográfica do Brasil impacta profundamente a prestação de serviços de saúde, educação e o sistema previdenciário. Também incide sobre o tamanho e a composição da população economicamente ativa e deve afetar a distribuição da população nas regiões brasileiras”, afirma, em nota.

Segundo ela, o resultado da pesquisa do IBGE requer um planejamento de longo prazo, integrando diversas políticas públicas:

"A resposta a esses desafios requer um planejamento de longo prazo capaz de integrar e orientar diferentes políticas públicas – sociais, de emprego, renda, produtividade, previdência, infraestrutura", acrescentou.

Está em elaboração no Ministério do Planejamento a "Estratégia Brasil 2050" e que tem por objetivo preparar o país para o novo padrão populacional a partir da década de 2040.

"A Estratégia pretende oferecer caminhos que permitam responder aos desafios e aproveitar as oportunidades que a transição demográfica coloca ao país", afirmou a secretária.

