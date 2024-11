A- A+

FecomercioSP: Confiança do consumidor na capital cai 1,8% em outubro Uma das consequências dessa baixa apontada pela entidade é a queda da intenção de consumo das famílias

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) caiu 1,8% em outubro.

Na comparação com igual mês de 2023, a baixa foi de 8,9%.

Segundo a FecomercioSP, os principais motivos para a retração do ICC são a retração na Expectativa do Consumidor, de 1,2% em outubro, e do Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA), de 2,8%.

Uma das consequências dessa baixa apontada pela entidade é a queda da Intenção de Consumo das Famílias (ICF), que baixou 1,1% em outubro, na margem, e 6,8% ante igual mês de 2023.

Dentre os componentes do ICF, os que apresentaram as maiores variações negativas no comparativo anual foram a Perspectiva de Consumo (-20,2%), Nível de Consumo Atual (-12,7%) e Perspectiva Profissional (-10,7%).

O ICF e o ICC são apurados mensalmente na Capital paulista. Sendo o ICF com participação de 2,2 mil consumidores e o ICC, com 2,1 mil.

