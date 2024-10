A- A+

Imóveis Feira de Imóveis Morar Bem oferece subsídios de até R$ 75 mil na compra da casa própria Evento reúne casas e apartamentos com descontos de até 40%, de sexta (18) a domingo (20)

A Feira de Imóveis Morar Bem, que acontece neste fim de semana, reunirá casas e apartamentos com valores entre R$ 190 mil e R$ 220 mil, oferecendo subsídios de até R$ 75 mil, o que pode representar até 40% de desconto no preço da casa própria.

O evento será realizado no Shopping Recife, em Boa Viagem, e no North Way Shopping, em Paulista, de sexta (18) a domingo (20). A expectativa é movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios durante os três dias de feira.

Nos dias 18 e 19, o evento funcionará das 9h às 22h. No domingo, dia 20, o horário será das 12h às 21h.

Imóveis

Com a participação de 13 construtoras, o feirão disponibilizará mais de seis mil imóveis nos principais municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). A iniciativa conta com o apoio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e da Caixa Econômica Federal (CEF).

Os subsídios oferecidos incluem até R$ 55 mil pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e até R$ 20 mil através do programa estadual Morar Bem - Entrada Garantida. Famílias com renda de até dois salários mínimos que ainda não possuem casa própria podem se beneficiar desses subsídios.

“Essa é uma excelente oportunidade para quem já está inscrito esclarecer dúvidas e conferir, junto às construtoras, as opções de imóveis disponíveis, podendo até sair com o contrato da casa própria assinado”, afirmou Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.

Serviço:

Feirão de Imóveis Morar Bem

Data: 18 a 20 de outubro

Horário: Sexta e sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Local: Shopping Recife (Estacionamento ao lado da entrada da Riachuelo)

Paulista North Way Shopping (Estacionamento)

