A pedido do governo, CCJ do Senado adia votação de PL que refinancia dívidas junto a autarquias

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou, nesta quarta-feira, 16, a discussão e a votação do projeto de lei que cria um programa de regularização de débitos não-tributários junto a autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal.

O adiamento veio a pedido do governo, que se comprometeu a apresentar até o fim de outubro uma contraproposta ao relator para tentar construir um acordo.

"Fizemos entendimento com o governo e lideranças para que pudéssemos fazer a leitura do relatório e, até o fim do mês, teremos uma proposta concreta do governo para que possamos apresentar junto ao relator, Nelsinho Trad, e construir um acordo para podermos votar esse relatório", disse o senador Weverton (PDT), que, na ausência do relator, Nelsinho Trad, ficou responsável pela leitura do relatório.