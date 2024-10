A- A+

Tatuagens Feira do setor de tatuagens e piercings deve movimentar R$ 1,5 milhão em produtos e negócios 4º edição da Art Tattoo Expo acontece no Recife Expo Center e contará com serviços de tatuagens, palestras e comercialização de produtos

Realizando a sua 4º edição, a Art Tattoo Expo deve movimentar cerca de R$ 1,5 milhão durante os dias 31 de outubro a 3 de novembro, no espaço do Recife Expo Center. Com 700 expositores, a feira espera um público de 15 mil pessoas que visitarão os 350 stands voltados para os serviços de tatuagem e piercing, o evento contará com 700 expositores.

No evento, o público terá a oportunidade de fazer tatuagens, tendo à disposição desde desenhos mais elaborados até as flash tattoos (tatuagens rápidas). Já para os profissionais, o evento terá venda de materiais, como tintas e equipamentos. A ocasião também é uma oportunidade de ampliar o networking junto a artistas de alcance nacional, aprendendo novas técnicas e tendências.

A Art Tattoo Expo também vai contar com o estande especial dedicado ao desapego, com vendas de produtos usados e em bom estado de conservação, promovendo a sustentabilidade. A ação facilita a troca de produtos entre profissionais, incentivando a prática sustentável dentro da indústria.

“Somos 90 milhões de pessoas com algum tipo de tatuagem e/ou piercing aplicado no Brasil hoje. Perdemos apenas para os Estados Unidos com 155 milhões de pessoas tatuadas. Nossa ideia é criar uma jornada épica, proporcionando uma experiência para toda a família, com uma programação diversificada, que inclui shows musicais de bandas locais e espaço para as crianças, além de praça de alimentação e uma pista de skate bem emocionante, com 200 metros quadrados”, explica Renato Araújo, CEO da Art Tattoo Expo.

Programação

No dia 30 de outubro, na véspera da feira, serão realizados workshops exclusivos com tatuadores renomados, a exemplo de Ibrahim Barboza e Guga Teixeira. Os participantes poderão escolher entre uma variedade de temas, incluindo Pontilhismo, Geométrico e Tribal, Realismo Colorido, Preto e Cinza, e técnicas de Cover Up.

Além disso, o Sebrae-PE estará subsidiando a participação de 50 expositores durante o evento e vai promover uma trilha de capacitação em tatuagem no evento. O Senac também contribui com a realização da feira, oferecendo uma palestra sobre marketing, na mesma data.

Outra iniciativa que chama a atenção é o Tattoo Salva Vidas, um momento dedicado a pessoas que querem fazer tatuagem afirmando alguma mensagem, que pode ser desde o combate à discriminação de pessoas com deficiência até uma condição de saúde, por exemplo, celíacos e diabéticos, pessoas com alergias severas a substâncias, alimentos e medicamentos, ou doadores de órgãos e tecidos. Diariamente, serão contempladas tatuagens, mediante apresentação de laudo médico com atendimento humanizado, total biossegurança e conforto.

Já no dia 2 de novembro, será realizado o Concurso Miss e Mister Tattoo, que promete revelar os novos ícones da cena tatuada brasileira. A cultura periférica também faz parte da programação da Art Tattoo Expo, com a Batalha de MC’s, pela Batalha da Escadaria. O campeonato de conhecimentos e desenvolvimento de improviso entre MC's da Cultura hip hop costuma reunir centenas de jovens. Mais informações sobre a programação poderão ser consultadas no Instagram da feira (@arttattooexpooficial)

Ingressos

O valor das entradas é de R$ 20,00 e 1 kg de alimento nos dias 1 e 2, e R$ 30,00 e 1 kg de alimento no dia 3. Há também a opção de um combo para 4 dias, que custa R$ 50,00 e inclui 2 kg de alimento. Vale lembrar que crianças até 12 anos não pagam.

