Agrinordeste abre inscrições para visitantes; evento é gratuito e acontece em novembro

A 31ª edição da Agrinordeste, que acontece de 7 a 10 de novembro, está com inscrições abertas. O evento gratuito acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Para garantir a presença, os interessados devem se cadastrar no site da Agrinordeste.

Caso os visitantes não realizem o cadastro online, será possível inscrever-se presencialmente durante o evento, apresentando um documento de identificação com foto.

Novidades desta edição

Uma das novidades da edição deste ano é a Carreta Agro pelo Brasil, que acontece pela primeira vez no Recife.

A atração itinerante oferece uma programação diversificada, incluindo estúdio de podcast, onde serão realizados debates e entrevistas sobre temas do setor agropecuário; tour imersivo Terra, Ciência e Alimento, que de forma interativa mostra o percurso dos alimentos até à mesa dos consumidores; e palestras sobre saúde humana e pets.

Além disso, o espaço Senar Oportunidades oferece atendimento personalizado para aqueles que desejam empreender no setor agro.

Atrações

Na Feira de Produtos do Campo, cerca de 300 expositores de diferentes estados apresentam produtos frescos e inovações diretamente das fazendas.

Paralelamente, o Seminário Agrinordeste promove 84 palestras que abordam temas cruciais do agronegócio, como apicultura, avicultura, bovinocultura, cooperativismo e fruticultura.

A Arena Agrinordeste traz demonstrações com drones, equinos e oficinas práticas sobre o cuidado de animais de estimação.

No evento, também acontece o Espaço Moda Agro, que vai destacar estilistas nordestinos com desfiles de tendências em vestuário e acessórios.

Para os amantes da gastronomia, a Agrinordeste oferece o festival gastronômico Sabor do Campo, com a participação de chefs locais e nacionais em oficinas sobre culinária regional, churrasco e confeitaria;

A 31ª edição do encontro também conta com o 16º Show de Lácteos, que premia os melhores produtos lácteos da região e a 11ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana), focada em inovações no setor sucroalcooleiro.

