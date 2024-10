Influencer que deu golpe de R$ 338 milhões em fãs e desapareceu na Tailândia é presa na Indonésia

A- A+

A tailandesa Natthamon Khongchak, também identificada como Suchata Kongsupachak e conhecida apenas como Nutty, de 32 anos, foi presa na Indonésia, na última semana, dois anos após desaparecer de seu país natal para fugir de uma acusação de golpe contra mais de seis mil seguidores, em 2022. Ela foi desmascarada depois de convencer os fãs a investirem, ao todo, 2 bilhões de bahts tailandeses — o equivalente a aproximadamente R$ 338 milhões — em um esquema de pirâmide.

Acompanhada da mãe, a ex-influenciadora retornou à Tailândia na sexta-feira à noite para enfrentar as acusações que resultaram em 13 mandados de prisão. Ao ser levada para o aeroporto, Nutty disse rapidamente que gostaria de se desculpar com todas as vítimas, mas se recusou a dar detalhes sobre o caso, segundo o jornal local Bangkok Post.

Conhecida por seus vídeos de dança, Nutty ostentava nas redes sociais uma vida luxuosa para seus milhares de seguidores, com carros e relógios caros. Era através dessas imagens que ela convencia os fãs a investirem no esquema, que ruiu em 2022, quando Nutty deixou a Tailândia com a mãe e uma secretária após um mandado de prisão contra ela ser expedido.

Na época, as autoridades acreditavam que Khongchak estivesse na Malásia. Ela prometia às vítimas retornos de até 100% pelos investimentos em sua empresa voltada para o mercado de câmbio.

De acordo com o chefe do Departamento de Investigação de Cibercrimes da polícia da Tailândia, Wattana Ketumpai, ela costumava ostentar carros e relógios caros nas redes sociais. Nutty dizia aos seguidores que conseguia bancar o estilo de vida luxuoso através dos seus investimentos.

— Suchata costumava postar fotos nas mídias sociais mostrando sua riqueza com carros de luxo, relógios, bolsas e propriedades, enquanto alegava que os havia obtido em negociação no mercado de câmbio por meio de uma corretora chamada 'IQ option' — disse Ketumpai ao jornal Nation Thailand, na época.

O esquema, descrito pela polícia como similar a um de pirâmide, ruiu em abril de 2022. Foi nesse mês que ela fez um post no Instagram anunciando ter perdido todo o dinheiro depositado pelos fãs.

As autoridades apontaram ainda que o esquema de Nutty tem ligação com um outro, que envolve um casal de Cingapura preso na Malásia. Presos no início de agosto daquele ano, a dupla havia prometido a uma série de clientes entregar bolsas e relógios de luxo, em um golpe de US$ 32 milhões.

