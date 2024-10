A- A+

fraude 'Bitmama': influencer russa é investigada por fraude com criptomoedas após golpe de R$ 130 milhões Ao menos quatro pessoas foram vítimas, segundo as investigações

A influenciadora russa Valeria Fedyakina, conhecida como “Bitmama”, está sob investigação após acusações de fraude. As autoridades russas alegam que ela causou danos de mais de US$ 23 milhões (equivalente a R$ 131 milhões na cotação atual) por meio de atividades ilegais com criptomoedas.

De acordo com a investigação, Fedyakina, de 24 anos, operava um serviço de câmbio de criptomoedas não licenciado, supostamente permitindo que clientes transferissem fundos entre Moscou e Dubai.



Ao menos quatro pessoas foram vítimas do golpe. Suas atividades envolviam facilitar conversões entre moeda fiduciária e criptomoeda, atraindo clientes que buscavam anonimato em suas transações.

Fedyakina foi presa em setembro de 2023 enquanto tentava deixar a Rússia em um voo para os Emirados Árabes Unidos e colocada em prisão preventiva. Ela deve ser formalmente acusada no mês que vem e pode pegar até 10 anos de prisão se for condenada, segundo os relatórios.



Nas redes sociais, Fedyakina exibia um estilo de vida luxuoso, atraindo potenciais investidores com promessas de lucros rápidos. Apesar dessas acusações, a defesa alega que as acusações são infundadas. Eles destacam que sua autorização de residência nos Emirados Árabes Unidos expirou no início deste ano, diminuindo quaisquer planos potenciais de deixar a Rússia.



Atualmente, ela permanece em um centro de detenção preventiva com sua filha recém-nascida. A defesa pediu sua libertação enquanto aguarda o julgamento, mas o Tribunal da Cidade de Moscou ainda não decidiu sobre o recurso.

Veja também

Mobilidade Eleições 2024: Metrô do Recife vai funcionar no domingo do segundo turno com tarifa gratuita