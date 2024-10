A- A+

Empreendedorismo Banco do Nordeste premia micro e pequenas empresas de Pernambuco A 10ª edição do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), no Recife

Como forma de reconhecer as trajetórias de empreendedores pernambucanos que atuam no segmento de micro e pequenas empresas, o Banco do Nordeste (BNB) realizou, na manhã desta segunda-feira (28), a entrega do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa.

No Estado, de 2017 a 2023, o BNB emprestou cerca de R$ 3,5 bilhões para o segmento. Em 2024, a previsão é de que seja destinado R$ 1,2 bilhão para as micro e pequenas empresas e os Microempreendedores Individuais (MEIs).

O presidente da instituição, Paulo Câmara, e o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, entregaram as premiações durante evento na sede da Superintendência do BNB, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. Na solenidade, também foi lançada a maquininha BNB/Entrepay para micro e pequenas empresas.

Presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Os prêmios hoje dados por categorias são símbolos importantes daquilo que a gente quer promover aqui no Estado, na região Nordeste, que é mostrar para as pessoas que quem quer empreender tem parceiros e tem oportunidades para poder empreender. E o Banco do Nordeste é um desses parceiros junto com o Sebrae, junto com as federações, com tanta gente que atua e nos ajuda nesse processo”, disse Paulo Câmara.

Novidade

A novidade da 10ª edição é o troféu para a categoria Empreendedorismo Feminino. Além disso, também foram agraciados outros três clientes do Banco nas categorias Microempresa, Pequena Empresa e Inovação. Os premiados empreendem e impulsionam o desenvolvimento local do Recife, Goiana e Caruaru.

Segundo Hugo Luiz de Queiroz, as micro e pequenas empresas representam um dos pilares da economia.

Superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Elas formam a base de tudo que a gente está construindo em termos de desenvolvimento, do ponto de vista de geração de emprego, mão de obra, distribuição de riqueza e desconcentração de renda. O Banco do Nordeste vem atendendo a uma política do Governo Federal e direcionando todo os esforços para atender especialmente esse público-alvo", afirmou o superintendente.

Em seu discurso, o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE), Murilo Guerra, destacou a parceria com o BNB e que o Sebrae atua no fortalecimento dos territórios.

Superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“A parceria do Banco do Nordeste com o Sebrae é histórica. Ela é importante, fundamental e também ganha uma dimensão muito grande a todo momento porque o banco é um agente importante no financiamento das pequenas empresas, dos pequenos negócios”, pontuou.

Vencedores

No segmento Microempresa, a vencedora foi Andreia Karoline de Albuquerque, proprietária da Albuquerque Esmalteria, localizada no Recife. A empresa, voltada para serviços de manicure e cabeleireiro, foi fundada em 2020.

Na categoria Pequeno Porte, o ganhador foi Cleiton dos Santos Nascimento, proprietário do Chef Adalberto Açaiteria, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O empreendimento foi criado em janeiro de 1998.

Já no segmento Inovação, os vencedores foram Sílvio Cavalcanti Dantas e Ana Maria Goretti Cavalcanti Gonçalves, proprietários da Techno OK, no Recife. A empresa tem 19 anos de história e desenvolve programas de computador sob encomenda e foi pioneira na implantação de sistemas e soluções utilizando telemetria em concessionárias de saneamento no Brasil.

Na categoria Empreendimento Feminino, Maria Antônia Pinto dos Santos se destacou e venceu com o Educandário Santa Luzia, localizado em Goiana, na Zona da Mata Norte. No final dos anos 1990, a instituição se chamava Escolinha Chapeuzinho Vermelho e funcionava na garagem da casa de Maria Antônia.

Critérios

A comissão julgadora avaliou critérios como inovações empregadas na atividade, número de empregos gerados, evolução das receitas após financiamento e adoção de práticas que visam à redução do impacto ambiental.

