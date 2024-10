Franquia tradicional, Kmart fechará última mega-loja nos Estados Unidos

A- A+

Quando Chrissy Economos e Gloria McCourtney souberam que o último Kmart de tamanho normal nos Estados Unidos estava fechando, elas sabiam que tinham que prestar suas homenagens, mesmo que a loja estivesse a mais de dois mil quilômetros de distância delas.



À medida que as prateleiras do Kmart em Bridgehampton, em Nova York, esvaziavam rapidamente, as duas irmãs se lembraram da loja em Duluth, no estado americano de Minnesota, onde cresceram. Elas iam àquela loja quando crianças, na década de 1980, com a mãe e a avó, que escreviam poesia no Kmart Cafe.

Quando tiraram a carteira de motorista, elas matavam o tempo vagando pelos corredores quando adolescentes. Economos comprou seu primeiro teste de gravidez lá. E quando tiveram seus próprios filhos, as irmãs escapavam para o Kmart para suas "férias de mãe".

“Nós nos arrependeríamos se não tivéssemos vindo”, disse McCourtney, de 39 anos. A Kmart já foi a principal loja de descontos dos Estados Unidos, famosa por seus “Blue Light Specials” para clientes na loja. “Atenção, compradores da Kmart!” virou um slogan, proferido por Johnny Carson e Beetlejuice.

Agora, na loja de Bridgehampton, os anúncios pareciam presos no tempo da era da pandemia de Covid-19: os compradores foram orientados a se manterem seguros usando máscaras e praticando o distanciamento social.

Após décadas de declínio, a Kmart agora praticamente desapareceu, vivendo em partes de comédia ou filmes clássicos como “Rain Man”, onde o personagem de Dustin Hoffman só compra seus shorts boxer na Kmart em Cincinnati. O fechamento da loja em Bridgehampton em 20 de outubro deixará apenas uma pequena loja em Miami, amontoada no que antes era o centro de jardinagem de uma Kmart muito maior, e algumas em Guam e nas Ilhas Virgens dos EUA.

A notícia do fechamento da Bridgehampton atraiu clientes antigos e fiéis de volta ao interior monótono da loja, não apenas para a liquidação — tudo deve ser vendido! — mas também para lamentar e relembrar.



Alguns compradores homenagearam a loja percorrendo os corredores, enquanto outros encheram seus carrinhos com colônias com desconto, livros de adesivos e produtos domésticos. Online, os fãs do Kmart há muito tempo vêm elogiando o varejista nas suas redes sociais.

“É só uma nostalgia estranha para nós”, disse McCourtney, que estava usando leggings Kmart Joe Boxer, mostrando metade de uma tatuagem escrito “Kmart 4 Eva” em seu antebraço com uma amiga. Quando ela pensa em um programa tranquilo, ela pensa em passear pelo Kmart. “Andar pelos corredores do Kmart me deixou tão calma e feliz”, disse McCourtney. Ela olhou para a irmã e acrescentou: “Provavelmente porque eu sempre fazia isso com você.”

“Tudo deve ir!”

Em uma tarde de quarta-feira recente, clientes entravam e saíam do Bridgehampton Kmart, passando pelas placas amarelas com letras vermelhas grossas gritando: "Tudo deve ir!", "Liquidação de fechamento de loja" e "Nada retido!" Os clientes carregavam sacos de malha com lenha e punhados de esponjas, ou empurravam carrinhos cheios de papel higiênico.



Eles perguntavam uns aos outros sobre as liquidações lá dentro e trocavam histórias sobre como o Kmart era útil para cartões de felicitações, layaways (espécie de compra parcelada em que só se retira o produto quando o pagamento e totalmente efetuado) e pequenos presentes para levar para a casa de alguém nos feriados ou para festas.

Jake Berry tirou uma foto de um chaveiro do Thomas the Tank Engine em frente ao exterior da loja, com o grande K vermelho ao fundo. "Eles tinham a melhor seção de brinquedos", disse Berry, de 22 anos. "Eles sempre tinham conjuntos de trens exclusivos do Thomas." Berry fazia compras regularmente no Kmart quando criança com sua mãe e usou seu dia de folga da Barnes & Noble para viajar de Islip, em Nova York, para se despedir, disse ele.

“Cara, eles estão derrubando rápido”, disse Gerri MacWhinnie, de 80 anos, enquanto colocava presentes de Natal, comida para gatos e outros itens no porta-malas do carro.

Como muitos clientes locais, MacWhinnie, que mora em Southampton, se pergunta o que vai se mudar para o espaço de mais de 8 mil metros quadrados. Bridgehampton, no elegante extremo leste de Long Island, um dos códigos postais mais caros do país, não tem outras lojas de departamento. O Walmart e o Target mais próximos ficam a pelo menos 45 minutos de carro.

“Este era realmente o único lugar onde parecia que você poderia obter roupas acessíveis”, disse Dana Casale, de 46 anos, que cresceu em Sag Harbor e ainda tem camisas que comprou na Kmart há 10 anos. “O transporte público vem aqui, o que é meio que um grande negócio. É difícil fazer isso ir a qualquer lugar.”

Lá dentro, cartazes de liquidação tomavam conta da loja. Música pop dos anos 1980 e 1990 tocava nos alto-falantes. Os clientes passeavam por máquinas de lavar, secadoras, geladeiras e lava-louças Kenmore com desconto no piso de exposição. Uma área vazia isolada por fita amarela de advertência tinha azulejos faltando onde pedaços de chão de terra permaneciam, e manequins nus estavam escondidos juntos.



Os compradores rabiscavam nas camadas de poeira que cobriam um cortador de grama vermelho Craftsman YT 3000 que estava perto das roupas para animais de estimação com um adesivo amarelo de "vendido". Eles debatiam se os preços poderiam cair.

Chris O'Brien, de 63 anos, um professor aposentado, pegou pinhas com aroma de canela, chocolate Riesen e tempero para bife de Montreal, enquanto músicas de Bruce Springsteen tocavam em seu telefone. O'Brien olhou para um chapéu de inverno com 50% de desconto. "É como jogar na bolsa de valores", disse ele, colocando o chapéu de volta: espere pelos descontos mais baratos ou corra o risco de os itens esgotarem.

Alguns clientes perguntaram aos funcionários da loja sobre sofás em promoção, enquanto outros perguntaram o que aconteceria com seus empregos. Entre os que perguntaram: Stella Capasso.



"É muito triste. Muitas pessoas trabalham aqui", disse Capasso, uma professora aposentada na casa dos 70 anos. Ela estava na entrada da loja, cujo canto dos fundos parecia mal iluminado e árido. "Isso meio que dá o tom", ela acrescentou. Muitas das lojas de sua infância fecharam.

A Transformco, empresa controladora da Kmart, não respondeu aos pedidos de comentários do The New York Times. Um gerente da Kmart disse que a equipe não estava autorizada a falar com o Times quando um repórter e um fotógrafo visitaram a loja em 2 de outubro.

O primeiro Kmart foi inaugurado em 1962 em Garden City, Michigan, embora as raízes da empresa remontem a muito mais tempo, a uma rede de lojas de variedades SS Kresge que começou em Michigan em 1899.



Os Kmarts se espalharam rapidamente pelo país oferecendo de tudo, de comida a moda, de acordo com Mark A. Cohen, ex-presidente-executivo da Sears Canada. "Eles se tornaram uma característica enorme no varejo naquela época", disse Cohen.

Em 1986 , a Kmart havia se tornado a principal loja de descontos do país e seu segundo maior varejista, atrás da Sears. A Kmart foi vítima de má gestão executiva , disse Cohen, e não conseguiu competir com os preços baixos do Walmart, a marca estilosa da Target e, mais tarde, a ascensão da Amazon. Antes uma gigante imparável que carregava marcas que incluíam Martha Stewart e Jaclyn Smith, as lojas da Kmart ficaram com estoque insuficiente, com falta de pessoal e negligenciadas.

Em 2002, a Kmart — que na época tinha 2.114 lojas e 240 mil funcionários — entrou com pedido de falência, na época o maior pedido de falência de um varejista. Em 2005, a Kmart se fundiu com a Sears, também em rápido declínio. A mudança quase acabou com as duas marcas. A Sears Holdings, sua empresa controladora, entrou com pedido de falência em 2018, e a Kmart continuou fechando suas lojas.

A nostalgia pelo auge da Kmart se instalou quando a empresa entrou em colapso. Em 2015, os fãs desmaiaram com o lançamento de quatro anos de música e anúncios na loja que foram preservados por um ex-funcionário, Mark Davis, e enviados para o Archive.org.

“É o capítulo final da grande história americana de sucesso e fracasso”, disse Cohen, ex-executivo da companhia.

Os manequins não estão à venda

Depois de uma hora e meia de compras, por volta das 17h15, Economos e McCourtney entraram na fila do caixa. Elas não encontraram roupas de Jaclyn Smith ou Joe Boxer e, apesar de seus pedidos, os funcionários da loja disseram às irmãs que elas não tinham permissão para comprar o braço ou entregar um dos manequins nus da Kmart. Ainda assim, a dupla encontrou bastante: um aquário, tatuagens ninja, luvas e uma isca de pesca.

McCourtney sentiu uma onda quando digitou seu número de telefone para ganhar seus pontos de fidelidade Kmart Shop Your Way. Ela gastou 75,22 dólares e recebeu 70,03 dólares em pontos. Economos gastou 35,67 dólares e recebeu 31,24. Ninguém sabe o que elas receberão pelos pontos de fidelidade restantes, mas uma coisa ficou clara nos folhetos espalhados pela loja e nos recibos em suas mãos: todas as vendas eram finais.

