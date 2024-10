Prêmio Nobel: vendas de best-seller de economistas disparam 6.900%

A- A+

As vendas do best-seller escrito por dois dos três vencedores do prêmio Nobel de Economia aumentaram 70 vezes no site brasileiro da Amazon nesta segunda-feira (14), o que representa uma alta de 6.900%.

O aumento na venda de exemplares ocorreu após a divulgação do resultado pela Academia Real Sueca de Ciências, em anúncio realizado na manhã desta segunda-feira.

A obra foi escrita por Daron Acemoglu, professor de economia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e James A. Robinson, professor de ciência política da Universidade de Chicago.

O livro foi publicado pela dupla em 2012 se tornou best-seller do The New York Times e do Wall Street Journal.

Diferenças de prosperidade

Acemolu e Robinson foram premiados com o Nobel ao lado de Simon Johnson, que também realizou pesquisas sobre as diferenças de prosperidade entre os países, inclusive com livro assinado junto com Acemoglu, lançado este ano.

"Por que as nações fracassam?" ou "Why Nations Fail", no original em inglês, é considerado um marco nos estudos de desenvolvimento econômico ao trazer contribuições relevantes para a área da economia política contemporânea. O estudo trouxe nova perspectiva para se pensar o que determina o sucesso ou fracasso econômico de um país.

A obra se destaca como uma das mais vendidas pelo autor Daron Acemoglu, seguida de "Poder e progresso: Uma luta de mil anos entre a tecnologia e a prosperidade", lançada em abril deste ano.

