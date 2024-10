A- A+

PRÊMIO NOBEL Os dez últimos ganhadores do prêmio Nobel de Economia Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson são os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia deste ano

Confira abaixo os dez últimos vencedores do Prêmio Nobel de Economia:



2024: O turco-americano Daron Acemoglu e os britânico-americanos Simon Johnson e James A. Robinson por suas pesquisas sobre as instituições e como afetam a prosperidade.

2023: A americana Claudia Goldin por seus estudos sobre o papel das mulheres no mercado de trabalho.

2022: Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig (Estados Unidos) por suas contribuições para explicar as crises financeiras e o papel dos bancos na economia.

2021: David Card (Canadá), Joshua Angrist (Estados Unidos) e Guido Imbens (EUA-Países Baixos) por seus trabalhos sobre mercado de trabalho, imigração e educação.

2020: Paul Milgrom e Robert Wilson (Estados Unidos), por terem "melhorado a teoria de leilões e inventado novos formatos de leilões" em "benefício de vendedores, compradores e contribuintes do mundo inteiro".



2019: Esther Duflo (França/Estados Unidos), Abhijit Banerjee (Estados Unidos) e Michael Kremer (Estados Unidos) por seus trabalhos sobre a redução da pobreza no mundo.

2018: William Nordhaus e Paul Romer (Estados Unidos) por seus modelos sobre o impacto da atividade econômica no clima.

2017: Richard H. Thaler (Estados Unidos) por seus estudos sobre os mecanismos psicológicos e sociais que influenciam as decisões de consumidores e investidores.

2016: Oliver Hart (Reino Unido/EUA) e Bengt Holmström (Finlândia), teóricos dos contratos.

2015: Angus Deaton (Reino Unido/Estados Unidos), "por suas análises de consumo, pobreza e bem-estar".

