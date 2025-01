A- A+

BRASIL Gasolina, plano de saúde e café: veja os maiores impactos sobre a inflação em 2024 Combustível foi o que teve o maior impacto individual no índice. Café saltou quase 40% no ano

Os maiores impactos sobre a inflação de 2024, considerando produtos e serviços individualmente, foram gasolina, plano de saúde, refeição e café. Entre os 377 subitens que têm seus preços considerados no cálculo do IPCA, o combustível exerceu o maior impacto (0,48 ponto percentual), acumulando alta de 9,71% no ano.

O índice fechou 2024 com alta de 4,83%, acima do teto da meta de inflação.

Na lista dos itens acompanhados, plano de saúde, que subiu 7,87%a em 12 meses, contribuiu com 0,31 ponto percentual. A seguir, veio refeição fora do domicílio, que acumulou alta de 5,7% em 12 meses, com impacto de 0,20 ponto percentual no IPCA do ano.





Outro subitem em destaque foi o café moído, que exerceu o quarto maior impacto individual sobre a inflação do ano passado (0,15 ponto percentual), após salto de 39,60% em 2024.

Os maiores impactos não são necessariamente as maiores altas, pois o peso de cada item na inflação varia conforme a cesta de produtos acompanhada pelo IBGE. Veja abaixo os maiores impactos.

Considerando os grupos pesquisados, o maior impacto sobre a inflação veio de Alimentação e Bebidas, que acumulou alta de 7,69% em 12 meses e contribuiu com 1,63 ponto percentual para o IPCA do ano.

Além disso, as elevações acumuladas nos preços dos grupos Saúde e cuidados pessoais (6,09%) e Transportes (3,30%) também tiveram impactos significativos (de 0,81 ponto percentual e 0,69 ponto percentual, respectivamente) sobre o IPCA do ano. Juntos, esses três grupos responderam por cerca de 65% da inflação de 2024.

Veja também

BRASIL Teto de aposentadorias do INSS será de R$ 8.157,41 em 2025