George Soros declara apoio a Kamala, mas outros doadores endinheirados querem mais debate

Horas depois da decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de abandonar a corrida presidencial, muitos dos maiores nomes da política Democrata, desde Hillary Clinton até o governador da Califórnia Gavin Newsom, passando pelo megadoador George Soros correram para se juntar ao apoio dado por ele à vice-presidente Kamala Harris para assumir a disputa.

Mas alguns doadores endinheirados dos democratas mais proeminentes questionam a pressa. Querem mais discussão no Partido Democrata, ainda que aprovem a escolha de Kamala para substituir Biden.

A convenção do próximo mês em Chicago, onde os melhores e mais brilhantes representantes do partido podem defender a sua posição e gerar entusiasmo entre os eleitores, ofereceria uma vitrine em horário nobre para as políticas Democratas, diz esta linha de pensamento.





Muitos dos doadores disseram que ficariam satisfeitos se Kamala Harris ganhasse a indicação, mas não querem que o cargo seja entregue a ela.

— Essa mini-disputa vai receber mais imprensa, publicidade e cobertura do que qualquer coisa no mundo inteiro durante o próximo mês — disse Mike Novogratz, o bilionário fundador da Galaxy Digital Holdings. — A América está pronta para mudar.

É improvável que sejam os doadores os responsáveis pelos próximos passos. Isso dependerá de dezenas de delegados democratas eleitos e autoridades do partido. Mas a tensão sobre como proceder destaca uma divisão entre os democratas e as pessoas que financiam as suas campanhas.

E enquanto os democratas planejam o próximo passo após a decisão histórica de Biden de se afastar face às sondagens desencorajadoras e às preocupações sobre a capacidade de Biden, de 81 anos, membros do partido, doadores e estrategistas competem para influenciar quem será escolhido como seu substituto.

Alguns promovem a ideia de que outros nomes além de Harris podem ter mais chances de derrotar o candidato republicano Donald Trump.

Os doadores também estão focados na imagem. Os democratas foram criticados por isolar Biden de qualquer adversário, mesmo diante da preocupação crescente sobre sua capacidade de campanha, e alguns apoiadores dizem que aprovar a candidatura de Harris sem um processo competitivo causaria uma má impressão.

Mas muitos líderes Democratas também reconhecem o risco de ignorar a mulher negra de posição mais elevada dentro do partido, que tem forte apelo para dois blocos eleitorais cruciais, as mulheres e os eleitores negros.

Simplesmente abrir caminho para Harris não gerará entusiasmo público sobre a chapa Democrata, disse um grande doador que trabalha em Wall Street, pedindo para não ser identificado ao discutir um tema delicado. Mas colocar de sete a oito candidatos no palco para defender sua posição despertaria um interesse significativo, disse a pessoa.

Muitos titulares de cargos Democratas proeminentes e o establishment do partido foram rápidos em endossar a vice-presidente de 59 anos, com declarações de apoio do ex-secretário do Trabalho Robert Reich, do governador da Pensilvânia Josh Shapiro e da senadora Amy Klobuchar de Minnesota. Outros, como o ex-presidente Barack Obama, elogiou a decisão de Biden, mas não endossou Harris especificamente.

Em conversas privadas, quatro grandes doadores democratas que prefeririam uma convenção aberta disseram que se Harris conseguir a nomeação, a sua escolha de companheiro de chapa terá de ajudar a garantir vitórias em estados indecisos, os chamados “swing states”, os estados-pêndulo, que oscilam entre republicanos e americanos.

Vices

A escolha de Trump do senador por Ohio JD Vance para vice ajudou a aumentar sua posição junto aos executivos de tecnologia do Vale do Silício, muitos dos quais consideram o ex-capitalista de risco um dos seus.

Os principais doadores, que pediram anonimato para discutir assuntos delicados, disseram que os principais candidatos ao cargo de vice-presidente dos Democratas seriam a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o governador de Kentucky Andy Beshear, o almirante aposentado da Marinha William McRaven, o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, e Shapiro.

Trump, por sua vez, concentrou-se em Harris, dizendo em comunicado que ela “é tão piada quanto Biden. Harris será ainda PIOR para o povo da nossa nação.”

“Não há distância entre os dois”, acrescentou.

Trey Beck, um doador democrata e ex-diretor administrativo da empresa de investimentos DE Shaw, pediu a Biden que se afastasse após seu desempenho desastroso no debate no mês passado, no qual o presidente teve dificuldade para defender seu histórico e formular um ataque eficaz contra Trump. Agora, ele pede uma disputa para decidir quem será o candidato do partido.

“Qualquer pessoa que emerge desse processo é um candidato mais forte”, disse ele. “Eles terão sido examinados pelo público, suas posições serão divulgadas, suas habilidades retóricas terão sido aprimoradas.”

Ele disse que se Harris emergir como vencedora, “eu pisaria em brasas para vê-la eleita”.

Entusiasmo dos doadores

Beck, que deixou DE Shaw em parte para se concentrar nas políticas do partido e aconselhar informalmente os doadores, doou US$ 66.600 ao Biden Victory Fund.

Já havia alguma evidência no domingo do entusiasmo dos doadores por um novo candidato presidencial Democrata. Swing Left, uma organização de base formada no dia em que Trump tomou posse para eleger Democratas para a Câmara, lançou um fundo no domingo para quem quer que seja essa pessoa.

Nos primeiros 90 minutos, arrecadou US$ 75.000 de 700 doadores, disse a diretora executiva Yasmin Radjy.

“O que não queremos é que a teorização, os especialistas e todas aquelas conversas sobre um processo aberto abrandem o profundo compromisso que os financiadores de base têm”, disse ela.

Há uma vantagem de arrecadação de fundos em escolher Harris: a campanha de Biden ainda tem quase US$ 96 milhões restantes no banco, e Harris teria acesso a esse dinheiro, já que ela fazia parte da chapa. Se surgir outro candidato, essa pessoa provavelmente terá que começar a arrecadar fundos a partir do zero.

A campanha de Harris disse que arrecadou US$ 49,6 milhões desde que Biden desistiu e a apoiou, uma infusão de dinheiro necessária para uma campanha que enfrentou uma seca de arrecadação de fundos enquanto os doadores evitavam contribuir devido a preocupações crescentes sobre a perspicácia e a capacidade do presidente de cumprir um segundo mandato.

Domingo foi o maior dia de arrecadação de fundos online para os Democratas no ciclo de 2024, de acordo com ActBlue, a plataforma digital de doações para o partido.

Muito dinheiro

O Democracy PAC de Soros doou US$ 10 milhões ao Future Forward PAC e US$ 5,6 milhões à American Bridge, que apoia candidatos progressistas.

E Jamie Patricof, produtor de cinema e doador, também apoiou Harris. Ele organizou uma arrecadação de fundos para ela em 2019, durante sua tentativa malsucedida de buscar a indicação.

“Outras pessoas verão que ela é a melhor opção para os democratas derrotarem Donald Trump”, disse Patricof em entrevista. “Num debate, ela aniquilará Donald Trump.”

Os apoiadores da vice-presidente “farão tudo o que puderem para derrotar Donald Trump”, disse ele. “Isso incluirá arrecadar dinheiro, bater de porta em porta, fazer ligações, realizar eventos. Não há nada mais importante para mim do que esta eleição.”

Novogratz enfatizou que qualquer pessoa indicada pelos Democratas seria melhor do que a alternativa. O investidor, que doou a Biden em 2020, mas não lhe deu nenhum dinheiro este ano, disse que os apoiadores devem se organizar rapidamente assim que o indicado for escolhido.

“Há muita coisa que precisa acontecer. O dinheiro tem que ser arrecadado, a campanha tem que ser levantada, o reconhecimento do nome tem que aparecer”, disse ele. Quem for escolhido “parecerá mais jovem, mais inteligente e mais atraente do que um cara” com condenações criminais.

