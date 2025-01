A- A+

ALERTA ''Golpe da selfie'': criminosos utilizam foto das vítimas para roubar dados pessoais Segundo a Febraban, criminosos entram em contato com as vítimas afirmando que elas ganharam algum tipo de benefício. Para receber o "presente", a vítima é instruída a tirar uma selfie como forma de comprovação

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta sobre um novo golpe que tem se espalhado rapidamente, trazendo prejuízos financeiros e causando danos à população, especialmente aos idosos.

O chamado "golpe da selfie" utiliza uma abordagem enganosa em que criminosos se aproveitam da boa-fé das vítimas para roubar dados pessoais e até realizar transações bancárias fraudulentas.

O golpe começa quando os criminosos, após obterem dados pessoais das vítimas, entram em contato e afirmam que elas ganharam algum tipo de benefício, como uma cesta básica mensal ou até um benefício extra previdenciário, que, na realidade, não existe.

Para receber o "presente", a vítima é instruída a tirar uma selfie como forma de comprovação.

No entanto, o que parece ser uma simples foto de confirmação esconde uma armadilha: o bandido pode modificar a tela do celular ou colocar uma fita isolante, criando a falsa impressão de que a vítima está em um ambiente bancário, prestes a realizar uma operação de autenticação biométrica.

Essa técnica é utilizada para capturar dados sensíveis, como a biometria da vítima, permitindo o roubo de sua identidade ou a realização de operações fraudulentas.

Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, reforça o alerta:

– Fique atento e não aceite este tipo de abordagem, porque é golpe. Jamais aceite o pedido de um desconhecido para tirar uma selfie para receber qualquer coisa que lhe ofereça.

Variação do golpe

Além do golpe da selfie, a Febraban também chamou atenção para uma variação do esquema, onde os criminosos oferecem presentes ou brindes, como flores, cosméticos ou chocolates.

Os golpistas, ao entregarem o "presente", solicitam o pagamento de uma taxa de entrega, que deve ser paga com cartão de crédito.

Em muitos casos, o criminoso utiliza uma maquininha de cartão com o visor danificado, impossibilitando a vítima de ver o valor exato da transação. Outra tática é desviar a atenção da vítima durante o pagamento para que ela digite a senha no campo errado, permitindo que o golpista tenha acesso à informação.

Como se proteger?

Para evitar cair em golpes como o da selfie ou o da taxa de entrega, a Febraban recomenda que os clientes sigam algumas orientações de segurança:

Não aceite presentes ou brindes inesperados, especialmente quando não se sabe quem os enviou;

Cuidado com links de promoções enviados pela internet. Não forneça dados pessoais ou preencha cadastros em sites duvidosos;

Verifique a maquininha de cartão antes de realizar o pagamento. Se o visor estiver danificado e impedir a visualização do valor, não faça a transação;

Nunca tire selfies ou fotos para receber brindes ou em qualquer outro pedido de desconhecidos.

