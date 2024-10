A- A+

TECNOLOGIA GoPro inicia vendas no Brasil da câmera Hero Black 13; saiba os detalhes Bateria mais duradoura e gravação com isolamento de voz estão entre as mudanças

A GoPro iniciou as vendas no Brasil de suas novas câmeras. Anunciadas no início de setembro, a empresa aposta ainda em um formato inédito com a comercialização de lentes avulsas para serem acopladas à nova Hero 13 Black (R$ 3.499).

São seis lentes especiais com usos específicos. A novidade é que a própria câmera detecta automaticamente o tipo de lente que está sendo acoplada, por meio de um sistema de inteligência, trazendo mais agilidade na hora da gravação e das fotos.

Assim, a ideia é que o usuário, além de comprar a câmera, possa adquirir lentes para captar vídeos em momentos específicos, a depender da ocasião, da intensidade de luz do ambiente e do horário.

Entre as lentes, uma das opções é a ultra-ampla (ultra wide), que permite um novo campo de visão, com ângulo de 177 graus. Além disso, possibilita gravação em 1:1, dando flexibilidade para cortar imagens e vídeos em 16:9 e 9:16 para os formatos horizontais e verticais, respectivamente.

Há ainda a lente macro, que permite captar imagens e vídeos com alto nível de proximidade. A lente oferece zoom de quatro vezes, com distância mínima de 11 centímetros da imagem.

Outro destaque é o conjunto de quatro lentes de densidade neutra (ND, na sigla em inglês), que vêm juntas. Uma de suas principais funções é a possibilidade de manter o foco em uma parte da imagem (mesmo em movimento) e desfocar o restante (o chamado efeito blur).

Nesse conjunto há a ND 4, ND 8, ND 16 e ND 32 — que controlam a entrada de luz. Assim, por exemplo, a lente ND 8 é ideal para dias de pouca luz ou nublados; já a ND 32 é indicada para dias de muito sol. Mas a própria câmera analisa a iluminação e recomenda a melhor opção. As lentes são vendidas separadamente e custam de R$ 829 a R$ 1.499.

A GoPro ainda vai lançar, até o fim do ano, a lente anamórfica (para filmagens profissionais em formato de cinema). Também acabou de chegar ao mercado a primeira mini da GoPro, chamada Hero (R$ 1.899).

Veja algumas novidades:

Bateria: A GoPro aumentou a autonomia de duração. É possível gravar até uma hora e meia a mais do que a versão anterior em 4K (de ultra definição). A duração está 10% maior em relação ao modelo apresentado no ano passado, a Hero 12 Black.

Som: Na hora de gravar, não é mais preciso o uso de microfones especiais. O novo sistema permite ajustar o áudio da câmera para priorizar a voz de uma pessoa sobre o som ambiente, o que torna a gravação mais nítida e de melhor qualidade.

Sem parafusos: Diferente das gerações anteriores, a Hero 13 Black traz uma série de novidades, com novo design, sistema de carregamento e trava magnética para ser acoplada em suportes sem o uso de parafusos. Além disso, outra mudança é a saída USB-C dos dois lados.

Resolução de vídeos: A câmera conta com HDR, que traz maior resolução de cores (chamado de HLG) ao captar vídeos. Para quem gosta de gravar em câmera lenta, há resolução de até 5,3K. Assim, é possível ter mais detalhes e nitidez.

Bloqueio de horizonte: A nova linha trouxe ainda mais estabilidade na hora da gravação. O recurso é chamado de "trava de horizonte", mesmo quando há um giro de 360 graus, como em manobras com bicicleta ou skate. Há também a função de estabilização de imagem chamada HyperSmooth, que permite manter a imagem sem trepidação, mesmo em gravações em 4K com 60 quadros por segundo.

Rastro de estrelas: A câmera traz efeitos noturnos, como rastros de estrelas e rastros de luzes de veículos. Basta acessar “lapso do tempo” e escolher a opção.

