TECNOLOGIA GoPro amplia portfólio com versão mini de câmera e lentes profissionais. Veja novidades Companhia acaba de conquistar a marca de 50 milhões de unidades vendidas no mundo

De uma versão mini a lentes para filmagens profissionais. É assim que a americana GoPro está ampliando sua estratégia, de olho no aumento do número de usuários.



A companhia, que acaba de conquistar a marca de 50 milhões de unidades vendidas no mundo, anuncia hoje o lançamento de duas câmeras, quatro tipos de lentes para usos específicos e um novo sistema de montagem com trava magnética, sem o uso de parafusos.

A versão mini da câmera, chamada de Hero, vai custar R$ 1.899 no Brasil. Já a versão mais robusta (Hero 13 Black) sairá por R$ 3.499,00, com pré-venda disponível a partir de hoje.



As lentes terão preços que variam de R$ 829 a R$ 1.499.



Entre as novidades, os novos produtos conseguem capturar mais informações durante as gravações, com o sistema de GPS reunido dados como velocidade e até altitude.

— Começamos a pesquisar quais outras perspectivas para lentes poderiam ser adequadas para expandir nossa base de usuários, desde imagens amplas a próximas. Nosso interesse não é fazer apenas um tipo de câmera para motociclistas. A ideia é desenvolver modelos para que as pessoas capturem o que mais gostam — diz Pablo Lema, vice-presidente mundial de Produto da GoPro.

Dessa forma, a companhia aposta, neste ano, em sua menor câmera já produzida, uma espécie de versão mini. Batizado de Hero, o modelo é 46% mais leve e tem 35% menor em relação ao modelo padrão do ano passado.



O tamanho da câmera é semelhante ao da caixa de fones da Apple, os AirPods. Com o lançamento, um dos objetivos é tornar a captação de imagens e vídeos mais simples para o usuário, com formatos pré-definidos para as redes sociais.

— É a menor, mais leve, mais simples de usar e mais acessível da nossa linha — disse o executivo.

Já a Hero 13 Black terá um novo design, que inclui sistema de carregamento e trava magnética para ser acoplada em suportes sem o uso de parafusos. Nos Estados Unidos, o modelo custa US$ 399,99.



Uma das novidades centrais está na câmera: o HDR agora conta com maior resolução de cores (chamado de HLG) na captação de vídeos. Além disso, a câmera oferece mais resolução (até 5,3K) na gravação em câmera lenta, utilizando um sistema de disparos contínuos.

A aposta deste ano é o lançamento de um conjunto de lentes, batizado de HB-Series, mais potentes para usos específicos, que precisam ser adquiridos separadamente. São quatro opções: o módulo de lente ultra-ampla, a de densidade neutra, a lente macro (para capturas próximas) e a anamórfica (para filmagens profissionais em formato de cinema).



Segundo a empresa, a própria câmera detecta automaticamente o tipo de lente que está sendo acoplada.

Outra novidade desta edição está no redesenho do produto para permitir maior duração da bateria. Segundo a empresa, agora é possível gravar até uma hora e meia a mais do que a versão anterior em 4K (de ultra definição) ou até duas horas e meia a mais em HD.



Em média, a duração está 10% maior em relação ao modelo apresentado no ano passado, a Hero 12 Black.

— Isso permite uma melhor execução da câmera, já que, em ambientes com muito fluxo de ar, há maior consumo de bateria. O tempo de execução é 26,7% mais longo em ambientes estáticos, em comparação com os modelos anteriores.

Hero 13 Black

É possível ajustar o áudio da câmera para priorizar a voz de uma pessoa sobre o som ambiente.

Compatibilidade com USB-C e Wi-Fi 6, que trazem maior velocidade de transferência de dados.

O sistema de GPS permite compartilhar, além da localização, dados como velocidade e altitude.

A câmera vem com um recurso de estabilização que permite travar o horizonte, mesmo que o usuário gire 360 graus, como em manobras com bicicleta ou skate.

A câmera traz efeitos noturnos, como rastros de estrelas e rastros de luzes de veículos.

As fotos têm resolução de até 27 megapixels; e os vídeos, de 5,3K.

O carregamento conta com uma porta lateral habilitada para link magnético.

Trava magnética para prender a câmera no suporte sem a necessidade de parafuso.

Preço: R$ 3.499

Hero

Pesa 86 gramas

As fotos têm resolução de 12 megapixels; e os vídeos, de 4K.

Grava no formato 16:9 (YouTube) na posição horizontal. Basta virar a câmera para gravar em formato para TikTok

Tem recursos de estabilização de gravação e campo de visão de 165 graus.

Preço: R$ 1.899

Lentes

Ultra-ampla (Ultrawide): a lente traz um novo campo de visão, com ângulo de 177 graus. É 36% mais larga e 48% mais alta do que a lente padrão da GoPro. A proporção de imagem durante a captura é de 1:1, permitindo maior flexibilidade na edição, como transformar em versão horizontal e vertical para as redes sociais. Preço: R$ 1.159

Macro (captura próxima): oferece zoom de quatro vezes, com distância mínima de 11 centímetros da imagem. Preço: R$ 1.499

Lente anamórfica (modo cinema): comprime horizontalmente as imagens para capturar um campo de visão ampliado artificialmente. Isso permite proporções maiores, como o modo widescreen (21:9). Sem preço disponível.

Filtros de densidade neutra: são lentes que permitem o desfoque de movimento inteligente. Ou seja, é possível manter o foco em uma parte da imagem e desfocar o restante (o chamado efeito blur) durante uma gravação Preço: R$ 829.

