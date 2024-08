Samsung aposta em TV de tela gigante por R$ 32.999. Veja tamanho e funções

A- A+

Nos preparativos para a Black Friday, uma das principais datas do varejo, a Samsung aposta em uma inédita televisão de tela gigante.



Com tamanho de 98 polegadas, o modelo terá preço de R$ 32.999, novos recursos de inteligência artificial e controle remoto movido a energia solar. A intenção da companhia é dobrar as vendas da categoria neste segundo semestre.

No primeiro semestre deste ano, 27% das vendas da Samsung já vieram de telas acima de 65 polegadas. Desse total, 10% já são de modelos com tamanhos superiores a 75 polegadas.







Segundo Erico Traldi, diretor sênior da divisão de Visual Display da Samsung Brasil, o segmento de 98 polegadas tende a ganhar força neste fim de ano.

— O objetivo é ampliar o mercado de telas maiores. Queremos levar esse produto para o varejo. Vamos ter ações promocionais com o varejo. Queremos fomentar esse mercado — diz ele.

Jogos na nuvem

Para ampliar o público, o modelo permite maior integração com os gamers. A TV vem com as plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, possibilitando jogar 3.000 games hospedados na nuvem, sem necessidade de downloads ou de consoles.

Central de dispositivos



Samsung aposta em TV que permite gerenciamento de aparelhos conectados em casa — Foto: Divulgação

Além dos games, a empresa quer aproveitar o tamanho da TV para transformar o aparelho em uma espécie de central de gerenciamento de dispositivos inteligentes através da plataforma SmartThings, que vai desde lâmpadas até eletrodomésticos de diversas marcas. Isso porque conta com a integração da Bixby, assistente da própria Samsung, e Alexa, da Amazon.

Para acelerar as vendas, a companhia criou a campanha "TV Tudo em 1", como forma de ressaltar os atributos dos modelos, mote que será usado nos próximos meses.

Som em 3D

Além do tamanho maior, a Samsung decidiu incrementar as funções do modelo. Uma das novidades é o sistema de som em 3D. O recurso de Som Adaptativo avalia automaticamente o que estiver passando na tela. Na prática, o usuário consegue acompanhar o som conforme a movimentação do conteúdo, gerando uma sensação maior de imersão.

Imitação de 4K

Na imagem, o modelo consegue reproduzir qualquer resolução na qualidade 4K. Isso ocorre por conta do processador, alimentado com inteligência artificial (IA). A tecnologia HDR aumenta ainda o alcance dos níveis de luz na TV, proporcionando mais brilho e contraste tanto nas cenas mais escuras quanto nas mais claras.

O modelo tem ainda um sensor que detecta automaticamente o nível de iluminação do ambiente e ajusta o brilho do aparelho, gerenciando o nível de brilho da tela para reduzir o consumo de energia.

-- A ideia é redefinir os padrões de visualização seja na hora de assistir a filmes, esportes, séries ou qualquer outro conteúdo - explica Traldi.

Controle remoto solar

A eficiência energética ganha um novo capítulo ainda com o controle remoto movido a energia solar. Para carregá-lo, basta colocar o aparelho virado para cima, que capta até mesmo as luzes internas acesas ou perto de uma janela para absorver a luz solar natural. O controle vem ainda com uma bateria interna, que, se descarregada, pode ser carregada com um cabo USB-C.

