TECNOLOGIA Galaxy Ring chega ao Brasil em setembro e com desconto na pré-venda. Veja detalhes Anel será vendido a partir do dia 18, mas preço final no país ainda não foi confirmado. Lá fora, aparelho custa cerca de US$ 399

O Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung Electronics, será lançado oficialmente no mercado brasileiro no dia 18 deste mês, informou a empresa na segunda-feira.



O preço final ainda não foi confirmado, mas consumidores inscritos na pré-venda terão R$ 500 de desconto no valor - e não é preciso pagar antecipadamente para ativar a promoção. Lá fora, o aparelho custa cerca de US$ 399 (o equivalente a R$ 2.241, na conversão direta).





O novo dispositivo de saúde da Samsung oferece uma série de funcionalidades. Veja os principais detalhes:

Integração com smartphones: O anel aciona a câmera de smartphones Samsung pareados com o gesto de “pinçada” dupla com o dedo do Galaxy Ring.

Desativação de alarmes: O mesmo gesto de “pinçada” dupla também pode ser usado para desativar alarmes de forma rápida, embora não funcione com timers no momento.

Monitoramento de atividades: Oferece recursos para monitorar treinos e atividades físicas e pode ser o ideal para quem não se sente confortável com pulseiras inteligentes ou smartwatches (relógios).

Recursos de Treino: O dispositivo possui rastreamento de distância percorrida, contagem de passos, calorias queimadas e minutos de atividade.

Detecção automática de atividade: O anel detecta automaticamente a atividade física sem a necessidade de abrir o aplicativo Samsung Health.

Segundo Bryan Ma, vice-presidente da IDC, os anéis inteligentes fazem parte hoje de um nicho de mercado. Mas a aposta da Samsung neste tipo de aparelho tem o potencial de mudar o tamanho do mercado, dada sua "tremenda pegada de distribuição e alcance de marketing".

Estima-se que hoje são fabricadas duas milhões de unidades. Um montante ainda bem inferior ao mercado de smartwatches, que chega a 163 milhões de unidades, afirmou o analista à Bloomberg.

Desconto na pré-venda. Veja como solicitar

Os interessados em comprar o Galaxy Ring na pré-venda podem se cadastrar no site indicado até o dia 17 deste mês. Não é necessário realizar pagamento antecipado para obter o desconto de R$ 500 na compra. Veja o passo a passo:

Acesse a página de pré-venda em Samsung Galaxy Ring para se registrar;

Preencha com um endereço de e-mail válido; recomenda-se usar o e-mail do cadastro da loja Samsung, se já possuir um;

Complete os campos obrigatórios com nome, sobrenome, data de nascimento e um número válido de celular;

Marque a caixinha para aceitar a Política de Privacidade da Samsung.

O lançamento do Galaxy Ring é uma aposta da empresa sul-coreana que rivaliza ainda mais com a Apple no mercado de dispositivos vestíveis "wearables", como smartwatches.

A investida da Samsung no segmento premium mostra que a maior fabricante de smartphones do mundo está enfrentando não só a Apple, como empresas boutique menores como a Oura Health Oy, fabricante do anel Oura de mesmo nome.

O investimento marca o último passo na construção de um ecossistema de produtos complementares semelhante ao da Apple. Também servirá como um teste de quanto as pessoas estão dispostas a gastar em gadgets de saúde e bem-estar.

