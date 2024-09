A- A+

TECNOLOGIA Conheça cinco formas simples de usar inteligência artificial para facilitar tarefas do dia a dia Prompts (comandos fornecidos à IA) ajudam a realizar atividades no escritório, nos estudos e em diversas práticas da rotina

Cada vez mais pessoas descobrem o potencial da inteligência artificial generativa. Marcas como ChatGPT, MidJourney ou Copilot já fazem parte do dia a dia para ajudar nas tarefas do trabalho ou estudo.

O ChatGPT, da OpenAI, é de fato o que mais alcançou notoriedade, junto com o Copilot, da Microsoft, presente nas ferramentas do Office 365, no navegador Bing e em outras soluções.



Mas não se tratam de ferramentas ‘mágicas’ que fazem o trabalho sozinhas, elas exigem orientação para aproveitar ao máximo seu potencial.

Por isso, é fundamental saber como interagir com elas por meio da criação de prompts eficazes, que são as instruções e os detalhes fornecidos à IA para que ela execute uma ordem ou solicitação.





Um prompt bem elaborado faz a diferença entre uma resposta genérica e uma solução personalizada que agregue valor. Quanto mais claro e específico for o prompt, melhores serão os resultados. E para a redação de e-mails, organização de projetos ou geração de ideias, o ChatGPT pode ser um assistente virtual que melhora significativamente a produtividade.

No caso de precisar de ajuda para escrever um relatório, um bom prompt poderia ser: “Redija um relatório sobre o impacto da IA no marketing, incluindo as principais tendências e estatísticas atuais”. Isso não apenas indica o que você deseja, mas também fornece o contexto para gerar uma resposta útil.

Quanto mais detalhes forem fornecidos, mais preciso será o resultado. Você pode até usar papéis e indicar à IA que ‘atue’ como um profissional em algum ramo ou setor, para que ela assuma essa personalidade e a execução da tarefa seja a mais precisa possível.

Para os profissionais de qualquer setor, a capacidade de ação dessas IAs generativas será de grande ajuda. Um prompt como “você é um gerente de projetos com experiência em marketing; por favor, crie um plano de projeto para lançar uma campanha de marketing digital, detalhando as fases, os recursos necessários e os possíveis riscos” permitirá obter uma estrutura clara em poucos segundos.

Você pode solicitar listas, comparações ou análises detalhadas que ajudem a tomar decisões informadas sem perder tempo procurando informações ou fazendo relatórios do zero.

Os melhores ‘prompts’ para o trabalho diário

Abaixo, confira alguns exemplos de comandos que você pode pedir ao ChatGPT ou ao Copilot para o trabalho diário. Lembre-se de que em todos os casos você pode anexar documentos (textos, tabelas, bases de dados, listas) ou links para informações que eles usarão como insumos:

Em e-mails: Você pode treinar a IA para escrever no seu estilo e dependendo da situação. Exemplo: “Escreva um e-mail curto e formal, solicitando uma reunião para discutir o progresso do projeto (inserir o nome), indicando os avanços até o momento e as tarefas pendentes”. Fornecendo acesso a um Excel ou documento para que ele pegue dados e contexto, a resposta será ainda melhor.

Em documentos: As IAs são muito boas em resumir, extrair e explicar um arquivo. Por exemplo, anexe o documento e diga: “Pegue o relatório de gestão do primeiro semestre de 2024 e faça um resumo com os pontos principais, com uma explicação que qualquer pessoa possa entender facilmente”.

Para organizar eventos: Você poderá pedir com detalhes: “Crie uma lista de tarefas para organizar um evento corporativo, para todos os funcionários, que inclua a atribuição de responsabilidades, lista de requisitos. É um almoço, social, com festa, que deve ser em um restaurante campestre perto da cidade”.

Para vendas: Um exemplo: “Escreva um roteiro muito inspirador e emotivo para uma apresentação de vendas, destacando os benefícios da linha principal de produtos, comparando com a concorrência, indicando descontos e as mensagens-chave”.

Em marketing: Você pode pedir, por exemplo: “faça um brainstorm sobre estratégias de marketing para lançar um novo produto no mercado” ou “você é um revisor de texto, por favor, revise todos os documentos de vendas e marketing para vendedores e clientes e me ajude a verificar se não têm erros ortográficos ou de redação”, entre outros.

Veja também

saúde Vício em trabalho? Faça teste e reconheça sinais de alerta do distúrbio