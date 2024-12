A- A+

Obras Governo de Pernambuco assina ordem de serviço para início da dragagem do canal interno de Suape O custo total da obra é de mais de R$ 199,7 milhões com recursos do Ministério de Portos e Aeroportos e do Governo do Estado

Com custo total de mais de R$ 199,7 milhões, o Governo de Pernambuco assinou a ordem de serviço para o início da dragagem do canal interno do Complexo Industrial Portuário de Suape. Do montante, R$ 100 milhões são recursos do Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Programa de Aceleração Econômica (PAC3), e mais de R$ 99,7 milhões do próprio Estado.

A autorização para a mobilização das dragas ocorreu na última sexta-feira (27). O serviço é fundamental para permitir a atracação, com segurança, de porta-contêineres de 366 metros de comprimento e de outras embarcações de classe mundial com capacidade máxima de carga.

O prazo para conclusão da dragagem do canal, que será aprofundado para 16,2 metros, é de seis meses, prevendo a remoção de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos. O mesmo contrato contempla a dragagem e a manutenção da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs) 3A e 3B, para aprofundamento até 18,5 metros.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, a obra é importante para aumentar a competitividade do Porto de Suape.

"Ampliando o calado operacional com a dragagem, o porto poderá receber com mais segurança grandes navios, gerando mais negócios e mais empregos. Vale ressaltar que além da dragagem do canal interno, já fizemos a dragagem do canal externo e estamos finalizando as obras de recuperação do molhe do Porto. Esse é o compromisso da gestão Raquel Lyra. Estamos trabalhando e investindo muito em infraestrutura portuária para tornar os nossos portos mais competitivo", ressaltou.



Após a conclusão dos serviços, Suape terá o maior calado operacional para navios de contêineres entre os portos públicos brasileiros e o segundo maior calado operacional do País para granéis líquidos. Os sedimentos removidos serão encaminhados para área de bota-fora, operação já licenciada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Todas as autorizações já foram concedidas.



“Essa importante intervenção se soma à conclusão da dragagem do canal externo, cujas obras foram finalizadas em abril passado, com a profundidade de até 20 metros. Com isso, Suape dá um grande passo para potencializar a operação de todos os píeres e cais, além dos dois terminais de contêineres do atracadouro, o Tecon Suape e o APM Terminals (que começará a operar em 2026)”, pontuou o gestor da estatal pernambucana, Marcio Guiot.

