Edital Governo de Pernambuco prorroga prazo de inscrições para edital de fomento direcionado a indústrias Interessados terão até dia 03 de fevereiro para submeterem suas propostas no Compet Soluções através do site

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE) e por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), prorroga o prazo de inscrições para o edital Compet Soluções. Até 3 de fevereiro, os interessados devem enviar submissões de projetos, no sistema Agilfap, para estimular a inovação na indústria e gerar mais competitividade no Estado. O edital pode ser acessado no site do órgão.

Com um aporte de R$ 2.240 milhões, o Compet Soluções irá selecionar até 16 projetos inovadores que ampliem a competitividade territorial do Estado. Os selecionados terão 12 meses para execução das soluções. O edital é promovido em parceria com a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE).

Para a Faixa A, que destinando-se ao apoio a projetos cuja Instituição Parceira se enquadre no perfil de empresa, existe a previsão de atendimento a oito propostas aprovadas, com valor global estimado em R$ 1,6 milhões, ou seja, cada empresa receberá até R$ 200 mil. Para a Faixa B, que se destina ao apoio a projetos cuja Instituição Parceira se enquadre no perfil de cooperativa ou associação, existe a previsão de atendimento a 8 propostas aprovadas, com valor global estimado em R$ 640 mil. Ou seja, R$ 80 mil por proposta aprovada.

“O objetivo é apoiar micro e pequenas empresas pernambucanas em projetos inovadores que possam solucionar os desafios de indústrias, empresas, associações e cooperativas para desenvolvimento e implantação de produtos, serviços e processos, por exemplo. O nosso foco é estimular a inovação no setor e gerar mais competitividade em Pernambuco, considerando a formação de parcerias e a integração de tecnologias e conhecimentos”, destaca a secretária da Secti, Mauricélia Montenegro.

O edital busca o desenvolvimento de soluções tecnológicas e ascensão de Associações ou Cooperativas com vocações nas áreas de Confecções e Moda, Gesso, Movelaria, Panificação, Saúde, Artesanato, Turismo e Cultura, Agricultura e Agropecuária. “A grande vantagem para essas empresas de base tecnológica é que elas vão poder gerar novos produtos, novas soluções que podem ficar dentro daquele portfólio e, ao mesmo tempo, aumentar a carteira de clientes, onde todo o recurso que é necessário para o desenvolvimento da solução é pago pelo Governo do Estado de Pernambuco”, reforçou o diretor de Inovação da Secti, César Andrade.

