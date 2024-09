Horário de verão é uma das alternativas analisadas, mas não a única, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o horário de verão é uma das alternativas avaliadas pelo governo para aliviar a pressão sobre o sistema elétrico, mas ressaltou que não é a única.



Segundo ele, a questão não envolve apenas a necessidade de reduzir a pressão no horário de pico, entre às 18 horas e 19 horas, mas também fatores econômicos como o turismo e o funcionamento de bares e restaurantes.



"É importante para reduzir o despacho de térmicas nos horários de ponta, mas é uma das medidas", comentou Silveira.



O ministro destacou, ainda, que a segurança energética para 2024 está garantida, e que tem feito planejamento visando os próximos anos.