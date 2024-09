Horário de verão: saiba quando acabou, motivos para o fim e se medida deverá retornar

A- A+

Antes em vigor desde 1931, a determinação do horário de verão foi interrompida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda abril de 2019.



A mudança nasceu como uma estratégia do governo brasileiro para gerar economia de energia, já que, durante a estação, as pessoas chegavam em casa e ligavam os chuveiros, ocasionando picos de consumo e grande desperdício. Agora, o governo Lula estuda retomar a medida devido à seca no país e pela necessidade de economizar energia.

Com o passar dos anos, o comportamento dos brasileiros mudou, novos horários de trabalho foram introduzidos no mercado, e a economia já não seria tão grande, ainda assim, muitos ainda aprovam o uso do horário de verão pelo tempo maior de luz natural disperso ao longo do dia.





Agora, a principal motivação do governo Lula para reavaliar a volta do horário de verão é outra: a questão da seca no país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende que a mudança pode ajudar o sistema em um "momento realmente crítico" na geração causado pela seca, que se soma ao calor e o aumento do consumo nos horários de pico — que hoje ocorrem no meio da tarde.

No entanto, estudos feitos há alguns anos demonstraram que o horário de verão tinha um efeito contrário: gastava-se mais energia do que o normal, por conta de novos hábitos de consumo. Apesar das questões técnicas, a decisão será política e tomada em conjunto com o Palácio do Planalto, justamente porque há dúvidas sobre os benefícios da medida para o setor.

Vai faltar energia?

Em evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin rechaçou a chance de o país ficar sem energia, mas admitiu que a volta do horário de verão é uma "alternativa" analisada pelo governo diante da seca prolongada.

— Não vai faltar energia, mas precisamos todos ajudar. Horário de verão pode ser uma boa alternativa pra você poupar energia. Campanha pra economizar energia também. Procurar economizar energia. São várias alternativas.

Como surgiu o horário de verão?

Não há um consenso com a certeza da origem, porém, alguns historiadores afirmam que a primeira pessoa a propor a ideia foi Benjamin Franklin, em 1784, nos Estados Unidos. De acordo com pesquisas, o político teria percebido que o Sol nascia antes das pessoas levantarem durante um certo período do ano. Assim, Franklin pensou que se todos acordassem mais cedo, teriam maior aproveitamento da luz do dia, e ao entardecer, economizariam velas, visto que ainda não existia luz elétrica. A ideia, no entanto, não foi aproveitada por autoridades na época.

Na Europa, a primeira experiência ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Países como Alemanha, Reino Unido, França e Áustria-Hungria passaram a usar o horário de verão para reduzir o consumo de energia. Com o fim do conflito, muitos países abandonaram a ideia, que viria a ser retomada também na Segunda Guerra Mundial, e voltou ao desuso com a vitória dos Aliados.

Mas foi na década de 1970 que horário de verão se popularizou mesmo, como resposta à crise energética e com fins de sincronizar o horário oficial com países vizinhos.

Quais os benefícios do horário de verão na economia?

Em setembro do ano passado, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) afirmou, em nota, que o adiantamento do relógio em uma hora traz impactos positivos para a economia. Em uma carta enviada ao presidente Lula, a Abrasel alega que o faturamento do setor de bares e restaurantes cresce, em média, de 10% a 15% entre 18h e 21h, durante o período de adiantamento do relógio.

A medida cria ainda uma espécie de "terceiro turno" para o segmento, já que o brasileiro é diferente do americano e do europeu, que não têm o happy hour como hábito.

Segundo a entidade, o horário de verão estimula o consumo e a frequência de clientes nos estabelecimentos, além de contribuir para a economia de energia e redução de custos operacionais nas empresas.

