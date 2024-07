A- A+

índices Índice de Commodities do BC sobe 5,51% em junho na comparação com maio O IC-Br sobe 19,34% no acumulado do ano e 19,33% em 12 meses, depois de ter caído 12,28% em 2023

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) avançou 5,51% em junho, na comparação com maio, informou a instituição nesta quarta-feira, 10. A alta foi puxada pelo setor de agropecuária, que subiu 6,29%. O índice de metais avançou 1,82%, enquanto o do segmento de energia teve alta de 6,05%.

O IC-Br representa a média mensal dos preços, em reais, de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em junho, o índice internacional de commodities CRB, medido em dólares, subiu 4,64% frente a maio. Esse indicador também é divulgado pelo BC, para comparação.

O IC-Br sobe 19,34% no acumulado do ano e 19,33% em 12 meses, depois de ter caído 12,28% em 2023. Entre os segmentos, os preços em reais das commodities agropecuárias acumulam alta de 17,16% no ano e de 16,43% em 12 meses. Os metais sobem 30% e 28,33%, respectivamente, e a energia, 17,96% e 21,66%.

