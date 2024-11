Inflação na Argentina desacelera mais que o esperado pela 1ª vez no governo Milei

A- A+

A inflação na Argentina desacelerou mais do que o esperado em outubro, atingindo seu nível mais baixo em três anos, animando ainda mais o presidente Javier Milei, que fez do controle da inflação uma prioridade chave para seu governo.

Os preços ao consumidor subiram 2,7% em outubro em relação a setembro, abaixo da estimativa média de 3% dos economistas entrevistados pela Bloomberg.

A inflação anualizada desacelerou para 193%, caindo abaixo de 200% pela primeira vez desde que Milei assumiu o cargo, de acordo com dados do governo publicados nesta terça-feira.

"Ninguém pode duvidar de que estamos no melhor momento desde a posse do presidente", disse o ministro da Economia, Luis Caputo, durante um evento na Bolsa de Valores de Buenos Aires.

Milei conversou por telefone hoje com o presidente eleito Donald Trump cumprimentando-o pela vitória, antes de uma viagem a Mar-a-Lago na quinta-feira, onde se espera que se encontre com o presidente eleito e fale na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC).

A administração de Milei espera que Trump possa ajudá-lo a negociar um acordo melhor com o Fundo Monetário Internacional, para substituir o empréstimo atual do país de US$ 44 bilhões, já que os EUA são o maior acionista do FMI.

A moeda argentina é fixada pelo governo e tem uma taxa de desvalorização mensal de 2%, conhecida localmente como “crawling peg”, o que ajuda a manter os preços sob controle. Em meio à melhoria das expectativas e um programa de repatriação recorde, que trouxe mais de US$ 20 bilhões de volta ao país, a diferença entre as taxas de câmbio oficial e paralela diminuiu para cerca de 16%, outro fator que ajuda a esfriar os preços.

Entenda: Por que Milei não consegue se livrar do 'cepo' e liberar o câmbio na Argentina, sua promessa de campanha?

"A inflação basicamente convergiu com o aumento gradual mais a inflação internacional, a diferença está no menor valor histórico em cinco anos, a economia está se recuperando", acrescentou Caputo. "Nunca houve um momento melhor."

Os custos de habitação, água e energia lideraram os aumentos de preços, seguidos por roupas e calçados, de acordo com o governo.

No cerne da desaceleração da inflação está o compromisso inabalável do governo com um orçamento equilibrado. A Argentina registrou outro superávit fiscal em outubro, disse Caputo. As tarifas do metrô de Buenos Aires aumentaram no mês passado, juntamente com aumentos modestos nas contas de água e gás. O governo reduziu o principal imposto sobre importações do país de 17,5% para 7,5% em setembro.

Desde que Milei assumiu o cargo e a inflação mensal disparou para o maior nível em três décadas, 25,5% em dezembro, ele tem supervisionado uma desaceleração consistente nos preços.

A atividade econômica também desacelerou à medida que Milei cortou gastos públicos e salários e o país entrou na sua sexta recessão em uma década, mas já retornou aos níveis observados antes de Milei assumir o cargo. O crescimento salarial tem superado a inflação desde abril.

O governo não tem pressa em suspender os controles de capital e de moeda, disse Caputo no mesmo evento, já que as condições para eliminá-los com segurança só estão melhorando com o tempo.

Veja também

SENADORES Petróleo da Foz do Amazonas: Lula disse que vai realizar essa obra importante, diz Omar Aziz