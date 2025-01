A- A+

INFLAÇÃO IPCA de dezembro tem variação de 0,34% na Região Metropolitana do Recife Acumulado no ano fechou em 4,36%, indicando pressões inflacionárias moderadas ao longo do período, ainda abaixo do intervalo de tolerância da meta estipulada para o País

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil, registrou uma variação de 0,34% em dezembro de 2024 na Região Metropolitana do Recife (RMR). Com esse resultado, o acumulado no ano fechou em 4,36%, indicando pressões inflacionárias moderadas ao longo do período, ainda abaixo do intervalo de tolerância da meta estipulada para o País.

Entre os grupos que compõem o IPCA, os destaques foram "Alimentação e bebidas", "Vestuário" e "Despesas pessoais". Esses segmentos apresentaram as maiores altas na variação mensal, refletindo a influência de fatores sazonais e conjunturais. O setor de vestuário teve um incremento de 1,4% em dezembro, o maior entre todos os grupos analisados no mês.

A variação acumulada no ano, no entanto, foi de apenas 1,57%, evidenciando situações anteriores de deflação e a pressão dos preços no mês de dezembro originada pelas vendas sazonais de final de ano e a reposição de estoques.

Acumulado

O grupo de “Alimentação e bebidas” registrou uma alta de 1,18% em dezembro, contribuindo de forma significativa para o resultado geral. No acumulado do ano, a variação chegou a 6,42%. O grupo "Despesas pessoais" também apresentou elevação relevante, com aumento de 0,88% em dezembro e 4,4% no acumulado de 2024.

Gastos com serviços relacionados a lazer, viagens e cuidados pessoais foram os principais responsáveis pela alta. Por outro lado, três grupos apresentaram deflação no último mês do ano foram os de "Habitação" (-0,9%), Transportes (-0,12) e "Comunicação" (- 0,1%).

No acumulado anual, todos esses setores tiveram crescimentos moderados de 2,63%, 3,46% e 2,14%, respectivamente. Merecem destaque também os grupos "Saúde e cuidados pessoais" (6,71%), “Alimentação e bebidas” (6,42%) e "Educação" (5,38%), pois formam a tríade que mais impactou o índice geral no acumulado anual da RMR, reforçando a pressão em segmentos essenciais para o bem-estar da população.

O índice

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, e se refere às famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos. Abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. O próximo resultado do IPCA, referente a janeiro, será divulgado em 8 de fevereiro.

