Jeff Bezos, fundador da Amazon, desmente rumores sobre casamento

Jeff Bezos, fundador da Amazon, negou que vai se casar com a noiva, Lauren Sanchez, no próximo sábado, em uma festa orçada em US$ 600 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões, com base na cotação atual) em Aspen, no Colorado.

Desde o último fim de semana, começaram a circular notícias sobre a cerimônia. O jornal americano "New York Post" chegou a publicar um relatório com os custos da festa, abrindo especulações sobre a lista de convidados e de cantores.





O "Daily Mail " noticiou que o fundador da Amazon teria fechado o luxuoso restaurante de sushi Matsuhisa entre os dias 26 e 27 de dezembro, seguido de uma festa no sábado no rancho Dunbar, de propriedade do ator Kevin Costner.

Mas, em seu perfil na rede social X, Bezos negou tudo.

“Além disso, essa coisa toda é completamente falsa — nada disso está acontecendo. O velho ditado ‘não acredite em tudo o que você lê’ é ainda mais verdadeiro hoje do que nunca. Agora, as mentiras podem dar a volta ao mundo antes que a verdade possa colocar suas calças.”



Falou ainda que é preciso cuidado.

O empresário destacou também, em rede social, a necessidade de correção. “Será interessante ver se todos os veículos que ‘cobriram’ e relataram novamente sobre isso farão uma correção, pois não vai acontecer.

