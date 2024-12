A- A+

Senado Amazon ignorou alertas internos sobre lesões, afirma investigação do Senado Por anos, gigante do e-commerce rejeitou críticas, afirmando que não utiliza metas rígidas e que suas taxas de lesões estão caindo para níveis próximos ou abaixo da média da indústria

Por anos, defensores dos direitos dos trabalhadores e alguns representantes do governo argumentaram que as rigorosas metas de produção da Amazon levam a altas taxas de lesões entre seus funcionários de armazém. E, por anos, a Amazon rejeitou essas críticas, afirmando que não utiliza metas rígidas e que suas taxas de lesões estão caindo para níveis próximos ou abaixo da média da indústria.

No domingo, a equipe majoritária do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado, liderada pelo senador Bernie Sanders, publicou uma investigação que revelou que a própria Amazon havia documentado a ligação entre suas metas de produção e o aumento das taxas de lesões.

Documentos internos da empresa, coletados pelos investigadores de Sanders, mostram que funcionários de saúde e segurança da Amazon recomendaram relaxar a aplicação das metas de produção para reduzir as taxas de lesões, mas executivos seniores rejeitaram as recomendações, aparentemente preocupados com o impacto no desempenho da empresa.

O relatório também confirmou as conclusões de investigações conduzidas por um grupo apoiado por sindicatos, indicando que as taxas de lesões na Amazon eram quase o dobro da média do restante da indústria.

“As condições de trabalho chocantemente perigosas nos armazéns da Amazon, reveladas neste relatório de 160 páginas, são inaceitáveis”, disse Sanders em um comunicado. “Os executivos da Amazon repetidamente optaram por priorizar os lucros em detrimento da saúde e segurança de seus trabalhadores, ignorando recomendações que reduziriam substancialmente as lesões.”

Kelly Nantel, porta-voz da Amazon, afirmou que os estudos internos e as recomendações citados no relatório de Sanders foram posteriormente considerados inválidos pela empresa.

— O relatório do senador Sanders está errado nos fatos e combina documentos desatualizados e anedotas não verificáveis para criar uma narrativa preconcebida — disse ela.

Kelly Nantel destacou uma recente decisão de um juiz no estado de Washington, que rejeitou alegações de um órgão regulador de que a Amazon exigia que os funcionários trabalhassem em um ritmo inseguro, e afirmou que as taxas de lesões haviam melhorado recentemente.

— Os fatos são que nossas expectativas para nossos funcionários são seguras e razoáveis — acrescentou a porta-voz.

Em um estudo interno conhecido como Projeto Elderwand, iniciado em 2021, a equipe de saúde e segurança da Amazon identificou um limite superior para o número de movimentos repetidos que um trabalhador poderia fazer ao retirar itens de unidades robóticas antes que as taxas de lesões aumentassem substancialmente.

Esse limite equivalia a retirar cerca de 216 itens por hora durante um turno de 10 horas. Descobriu-se que os trabalhadores da Amazon, respondendo às metas de produtividade, frequentemente ultrapassavam esse limite, retirando mais de 266 itens por hora.

O estudo recomendou que a Amazon utilizasse software para monitorar o ritmo dos trabalhadores e oferecesse pausas adicionais para limitar o número de movimentos repetidos e manter os trabalhadores abaixo do limite.

Em outro estudo interno, conhecido como Projeto Soteria, que começou em 2020 e continuou até 2022, os investigadores da Amazon encontraram evidências de que um ritmo de trabalho mais rápido levava a uma maior taxa de lesões. O estudo recomendou que a Amazon suspendesse a aplicação de penalidades para funcionários que não atingissem suas metas de produtividade e concedesse mais tempo de descanso aos trabalhadores, medidas que pareciam reduzir as taxas de lesões.

No entanto, executivos da Amazon acabaram rejeitando as recomendações de ambos os relatórios, de acordo com documentos descobertos pelo gabinete de Sanders. A equipe do comitê de trabalho do Senado encontrou evidências de que os executivos estavam preocupados com o fato de implementar as recomendações poder reduzir a produtividade dos armazéns da Amazon ou prejudicar a “experiência do cliente”.

O relatório de Sanders também revelou um terceiro estudo interno da Amazon que contestava o Projeto Soteria. Nesse estudo, outra equipe de pesquisadores da Amazon questionou a ideia de que havia uma ligação entre o ritmo de trabalho e o risco de lesões. O estudo concluiu que alguns trabalhadores são inerentemente mais propensos a se machucar.

A Amazon afirmou no domingo que o Projeto Soteria era um exemplo de sua prática de designar várias equipes para estudar a segurança: uma equipe explorava um possível vínculo entre a velocidade e as lesões, enquanto outra avaliava a metodologia e as conclusões, determinando que elas eram falhas.

As descobertas no relatório do Senado são consistentes com investigações conduzidas por reguladores estaduais e federais nos últimos anos. No ano passado, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) citou mais de meia dúzia de armazéns da Amazon por expor trabalhadores a altos riscos de lesões nas articulações e tecidos moles, incluindo lesões nas costas.

A agência afirmou que os riscos elevados de lesões estavam relacionados à alta frequência com que os trabalhadores levantavam itens, ao peso excessivo dos itens, aos movimentos corporais desajeitados exigidos para levantar os itens e às longas horas de trabalho. A OSHA propôs multas de mais de US$ 100.000 para os armazéns citados; a Amazon recorreu das citações.

Violações de segurança

Na Califórnia, órgãos reguladores multaram a Amazon em quase US$ 6 milhões este ano por violar uma lei que exige que as empresas forneçam divulgações escritas sobre metas e proíbe metas que impeçam os funcionários de cumprir leis de saúde e segurança ou de tirar pausas obrigatórias pelo estado. A Amazon afirmou que recorreu das ações.

Reguladores no estado de Washington citaram a Amazon por violações de segurança no início desta década, mas um juiz estadual anulou várias citações este ano após um julgamento de meses. O regulador estadual referiu-se ao Projeto Soteria em seu caso, mas o juiz considerou que o estado não conseguiu estabelecer suficientemente a relação entre o ritmo de trabalho e as taxas de lesões. O regulador está recorrendo da decisão no tribunal estadual.

A Amazon afirmou que gastou centenas de milhões de dólares melhorando a segurança nos últimos anos, e que as taxas de lesões diminuíram como resultado, incluindo uma grande queda nas lesões mais graves. A empresa há muito tempo mantém que não tem metas fixas ou “rígidas”. Diz que possui metas de desempenho avaliadas por períodos mais longos e que levam em conta fatores além da produtividade pura, como o nível de experiência de um funcionário e o desempenho de outros trabalhadores no local.

No entanto, funcionários dizem há anos que estão sujeitos a advertências ou ações disciplinares se não completarem um certo número de ações por hora, e entrevistas conduzidas pelo gabinete de Sanders confirmam isso. Trabalhadores da Amazon disseram aos investigadores que podiam ser penalizados por não atingir as taxas de retirada de itens das estantes, que estavam na casa das centenas por hora.

O relatório também identifica o que considera falhas na forma como a Amazon compara suas próprias taxas de lesões com as do restante da indústria. Embora a Amazon afirme que suas taxas de lesões são aproximadamente a média para grandes armazéns, a equipe de Sanders argumentou que esse cálculo é fortemente distorcido pela inclusão da própria Amazon no conjunto de dados, o que eleva a média. A Amazon também tende a restringir a comparação a armazéns com 1.000 ou mais funcionários, embora opere muitos armazéns menores.

Quando a Amazon é excluída da média e comparada com outras empresas, e quando a análise inclui armazéns de qualquer tamanho, suas taxas de lesões foram mais de 1,8 vez maiores do que as de outras empresas em cada um dos últimos sete anos, concluiu o relatório de Sanders. As descobertas são semelhantes às de um grupo apoiado por sindicatos.

A Amazon defendeu sua metodologia, afirmando que a comparação com a média geral da indústria é uma prática padrão.

Dificuldades de atendimento médico

O relatório de Sanders também constatou que a Amazon dificultava que os trabalhadores recebessem cuidados médicos apropriados quando se lesionavam. Descobriu-se que a empresa frequentemente desencorajava os trabalhadores de procurar atendimento médico fora de seus armazéns e os enviava para uma instalação interna de saúde, que não estava equipada para fornecer mais do que primeiros socorros, mesmo quando apresentavam lesões potencialmente graves e de longo prazo.

O relatório afirmou que a empresa frequentemente negava aos trabalhadores as acomodações necessárias para lidar com lesões sofridas no trabalho.

Mais uma vez, a Amazon negou desencorajar os trabalhadores de buscar atendimento médico externo e afirmou que suas políticas de acomodações atendem ou superam os requisitos estaduais e federais.

Veja também

ORÇAMENTO Lira confirma que Câmara votará hoje PLP do pacote fiscal que prevê gatilhos para arcabouço