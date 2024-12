Recife Expo Center comemora mais de 60 eventos fechados e em negociação para 2025

A- A+

Desde sua inauguração em agosto, o Recife Expo Center, novo centro de convenções da capital pernambucana, vem sediando diversos congressos, feiras e convenções. O segundo semestre de 2025 promete ser movimentado, com muitas datas já esgotadas entre agosto e novembro.

O espaço encerra 2024 com 45 eventos realizados e mais de 60 programados ou em negociação para o próximo ano.

O centro tem impulsionado a retomada de eventos que Recife deixou de sediar nos últimos anos, especialmente na área médica, segmento que lidera a demanda. Também se destaca por atrair eventos escolares, como o da Madre de Deus, realizado com sucesso recentemente.

Voltado principalmente para feiras de médio porte, encontros médicos e corporativos, o Recife Expo Center já conquistou a fidelidade de seus clientes. Eventos realizados em 2024, como a Jornada Bett, a Multimodal Nordeste, o Fala Nordeste e a New Office, renovaram contratos para o próximo ano. Na área da saúde, brilham os Congressos Brasileiro e Latino-americano de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, além da Jornada Nacional da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM).

“Essa fidelização para a gente é muito importante, porque o equipamento foi todo desenhado para atender bem as necessidades dos promotores de eventos. Sabíamos das deficiências no Estado por um equipamento que fosse moderno e trouxesse novas possibilidades para ampliar o turismo de eventos e acreditamos que estamos no caminho para ajudar a colocar novamente Pernambuco na prateleira”, afirma a sócia administradora Tatiana Menezes

Segundo o sócio administrador Paulo Cavalcanti Menezes, o Recife Expo Center é projetado para atender a uma ampla diversidade de eventos, com um pavilhão de 4.100 metros quadrados, que pode ser dividido em espaços menores conforme a necessidade.

“Temos ainda um auditório com capacidade para 1.500 pessoas e nossas instalações permitem eventos simultâneos utilizando nossas salas, o foyer, o pavilhão e o auditório e ainda temos duas entradas independentes, sendo uma no Pavilhão Norte e a entrada principal no Pavilhão Sul. Isso sem falar em todos os benefícios de estar integrado a um complexo em uma localização única”, reforça.

Localização

Além das instalações modernas e versáteis, o Recife Expo Center está localizado próximo a vários pontos turísticos e opções de lazer, como o Marco Zero, o Cais do Sertão, o Centro de Artesanato de Pernambuco, a Rua do Bom Jesus, o Mercado de São José, a Praça da República, o Teatro de Santa Isabel, o Paço do Frevo, a Praça do Arsenal, entre outros. Com a localização privilegiada, o Recife Expo Center não só facilita o acesso para participantes de eventos, mas também oferece uma rica experiência cultural e de entretenimento aos visitantes.



