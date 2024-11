IA força avanço de data center, que atrai cada vez mais investimentos

A- A+

Com o avanço da Inteligência Artificial (IA) e da Internet das Coisas (IoT) cresce a demanda por data centers (centros de armazenamento d dados), que estão assumindo protagonismo na economia digital. Esses espaços armazenam e processam informações vitais para milhões de empresas, negócios, redes sociais ou cidadãos comuns.

Pesquisa realizada pela McKinsey aponta que entre 2023 e 2024, o uso da tecnologia avançou de 55% para 72% entre as empresas no planeta. A IA generativa (Gen IA) acompanhou o crescimento, saltando de 33% em 2023 para uma presença de 65% atualmente.

A importância que os data centers assumem na nova economia começa a chamar atenção dos investidores. Um deles é a Piemonte, uma holding de investimentos em infraestrutura digital que, conforme noticiou o Valor Econômico, iniciará em janeiro as atividades da Piemonte Capital, braço voltado à gestão de recursos de terceiros.

A empresa aposta no aquecimento da demanda pelos serviços de armazenamento e processamento de dados. Seu primeiro fundo tem como meta captar R$ 1 bilhão para investimentos em centro de dados. A Piemonte acredita que no Brasil, o equilíbrio entre demanda e oferta de data centers somente será alcançado entre 2027 e 2028.

Embora sejam a bola da vez, esses centros de dados trazem em sua essência um conflito com a sustentabilidade, porque consomem altas cargas de energia. Estima-se que absorvam algo em torno de 1% de toda demanda energética do planeta, segundo a Agência Internacional de Energia, respondendo por 0,3% das emissões globais de CO2.

Isso tem ampliado a busca pelo uso de energia renovável e maior eficiência energética entre as empresas do setor, uma vez que os data centers começam a ser cobrados por sua contribuição para a sustentabilidade global. O desafio de atender a expansão dessa infraestrutura digital será um dos temas tratados no evento Análise Ceplan 2024, uma co-realização da Ceplan Consultoria e Movimento Econômico. Para debater esse tema, confirmaram presença o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira; o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; e o CEO da Um Telecom, Rui Gomes.

O evento também discutirá como financiar as obras da infraestrutura necessárias para atender a esse e outros setores da nova economia e para isso conta com uma mesa-redonda com a presença de Maria Fernanda Coelho, diretora financeira e de crédito do BNDES, Paulo Câmara, presidente do BNB, e Karla Bertocco, diretora da Jive-Mauá Capital.

Ainda haverá debates sobre portos, estradas e saneamento, com a presença de Márcio Guiot, presidente do Porto de Suape; Manoel Ferreira, presidente da Agemar; e Roberto Tavares, CEO da Effico. Será no próximo dia 27 de novembro, das 14h às 19h, no Riomar Trade Center, Torre 5. As inscrições são pelo Sympla.



DeCripto

Interessados em criptoativos têm até o dia 06 de dezembro para contribuir com a Consulta Pública disponibilizada pela Receita Federal, que irá instituir a Declaração de Criptoativos intitulada “DeCripto”. O advogado Otávio Carvalho, especialista em Direito Tributário do escritório Da Fonte Advogados, explica que se tornará obrigatória a prestação de informações por parte de empresas e investidores relativas às operações realizadas com criptoativos à Receita Federal do Brasil. “É uma clara tentativa do órgão de monitorar de forma mais rigorosa as operações com criptoativos, aumentando o controle sobre transações”, sustenta.

Catamarã

Com apoio do Trade Turístico do Litoral Norte, o município de Paulista, abre ao público em dezembro o passeio de Catamarã pelo rio Timbó. Com saída do Amoaras Resort, terá duração de 3h30 nos finais de semana e feriados, no valor de R$ 80. A ação busca fortalecer o turismo de sol e mar na região, explorando de maneira sustentável a navegabilidade do Rio Timbó e as piscinas naturais da Enseada de Pocinho em Maria Farinha.

Dinastia

No próximo dia 27 de novembro, o Teatro Guararapes, em Olinda, receberá o evento Dinastia, uma imersão dedicada ao desenvolvimento do empreendedorismo, com a comunicadora Cíntia Chagas e a escritora Martha Gabriel.

