Latam firma acordo milionário no TST para indenizar trabalhadores

A- A+

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) homologou, nesta quinta-feira, acordo firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e a Latam no valor de R$ 32,7 milhões. Serão beneficiados 300 trabalhadores, comandantes admitidos a partir de janeiro de 2019.

Segundo o Sindicato, o pagamento em parcela única da indenização individual ao empregado ativo será efetuado através da folha de pagamento.

Os pilotos ativos na empresa irão receber os valores no dia 27 de dezembro de 2024. Já os inativos deverão receber os valores em até 60 dias a contar da data assinatura e entrega do Termo de Adesão e Quitação, disponibilizado pela empresa.

O processo foi iniciado em 2020 e tratava da indenização pelo fim do pagamento de gratificação de habilitação em equipamentos aos profissionais.

A conciliação entre as partes, mediada pelo TST, foi concluída após meses de negociação direta entre o sindicato dos trabalhadores e a companhia. O acordo contou com anuência do Ministério Público do Trabalho e encerra o processo na justiça trabalhista.

Procurada, a Latam ainda não se manifestou.

Veja também

Economia Reforma Tributária: entenda a regulamentação aprovada pelo Senado