ECONOMIA Lula diz que diretora-geral do FMI "deve saber de tudo, menos de economia" Presidente ironiza pesquisa que indica rejeição de 90% no mercado financeiro e afirma que já ganhou 10% do setor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, "deve saber de tudo, menos de economia", ao comentar os resultados do PIB divulgados nesta semana.

Lula lembrou o encontro com a diretora em janeiro de 2023, no Japão, pouco depois de reassumir a presidência da República. À época, segundo Lula, a previsão informada pelo FMI era de uma previsão de crescimento de 0.8%. Lula, então, teria respondido que a diretora "não entende de Brasil".

– Comecei o ano com o FMI comunicando a mim, em Hiroshima no meio de janeiro de 2023, a diretora geral do FMI, que deve saber de tudo, menos economia, foi me dizer que a economia brasileira iria crescer em 2023 apenas 0.8%. Eu disse para ela: 'minha senhora, a senhora pode conhecer muito do FMI, mas a senhora não conhece do Brasil'.

Ao relembrar o episódio, Lula destacou que o IBGE corrigiu para cima o crescimento da economia brasileira em 2023. O instituto havia divulgado antes que o PIB no ano passado tinha registrado crescimento de 2,9%. Agora, o IBGE constatou uma expansão de 3,2%.

– O que aconteceu de fato? Essa semana o IBGE publicou a correção do crescimento do PIB brasileiro que foi de 3.2%, quatro vezes a mais do que o FMI previu. Agora, outra vez, algumas pessoas do mercado começaram a anunciar e alardear na imprensa que a economia brasileira não ia crescer mais do que 1,5%. E para a nossa bela sorte a economia brasileira vai crescer esse ano 3,5%. E se tomar cuidado, pode cegar a 4%. Um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo.

Ao longo do evento, o presidente também defendeu a distribuição do crescimento da economia entre a população para que haja aumento da massa salarial. A defesa costuma gerar incômodo no mercado.

Pouco depois, no entanto, Lula afirmou que conseguiu reduzir a resistência nesse setor da economia.

– Quando veem na TV a história do mercado reclamando...ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado daqueles que compõe a faria lima são contra meu governo. Eu já ganhei 10% porque nas eleições eram 100% contra. Já ganhei 10% deles. E o que me interessa na verdade é o resultado do tipo de jabuticaba que você plantou

