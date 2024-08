Lula vai anunciar investimento "pesado" na Fafen, e colocar R$ 4,5 bi na Repar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que "não tem explicação" a paralisação das operações da Fábrica de Fertilizantes Araucária Nitrogenados (Fafen), no Parará. Em sua avaliação, a interrupção da fábrica foi uma coisa "impensável".

"Uma fábrica de fertilizantes num país que tem um potencial agrícola gigantesco, num Estado como o Paraná, que tem produção agrícola muito forte, você parar de fazer fábrica de fertilizantes para produzir nitrogenados é uma coisa impensável", disse o presidente, em entrevista à Rádio T, do Paraná, nesta quinta-feira, 15.

Lula afirmou que, em seu terceiro mandato, vai fazer investimentos para recuperar esse potencial brasileiro.

Hoje, o presidente vai participar da cerimônia de início da retomada das operações da Fafen e vai anunciar investimento "pesado" na fábrica.

A expectativa do chefe do Executivo é que a volta das atividades gere até 2 mil empregos.

Ainda, Lula fará o anúncio de R$ 4,5 bilhões de investimentos na Refinaria do Paraná (Repar) para modernizar e melhorar a qualidade de refino. As duas instalações são ligadas à Petrobras.