Haddad espera que Brasil alcance grau de investimento em 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal deve rever a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para além dos 2,5% considerados atualmente pela Secretaria de Política Econômica.

Ele esteve virtualmente, durante a manhã, no 2º Warren Institutional Day, organizado pela Warren Investimentos, em São Paulo. Também espera que o Brasil alcance ou chegue próximo ao seu grau de investimento em dois anos.

" A economia este ano está crescendo e eu diria que nós devemos rever o crescimento da economia brasileira para além dos 2,5% previstos pela nossa Secretaria de Política Econômica."

O ministro mencionou que o Fundo Monetário Internacional ( FMI) já trabalha com estimativas de crescimento de 2,1% em 2024, o que seria um indicativo de que o país segue uma trajetória econômica sustentável.

Além disso, disse que grandes agências de classificação de risco — nomeadamente Moody's, S&P Global e Fitch — revisaram suas notas de créditos e perspectivas para o Brasil. Haddad espera que o Brasil alcance ou chegue próximo ao seu grau de investimento em 2026.

No mês passado, Haddad já havia ventilado a possibilidade de elevar a projeção oficial de crescimento para além dos 2,5% previstos inicialmente para 2024. No entanto, o patamar acabou sendo mantido em julho.

No último Boletim Focus, que contém um resumo das expectativas do mercado, a mediana para o PIB em 2024 se manteve no mesmo patamar que a semana passada (2,2%). Para 2025 e 2026, as estimativas permaneceram em 1,92% e 2%, segundo dados divulgados nesta manhã.

