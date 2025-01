Matriz elétrica teve aumento de 10,85 GW em 2024, maior expansão da série histórica, diz Aneel

A- A+

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (10) que a matriz de geração de energia elétrica no Brasil encerrou o ano de 2024 com um acréscimo de 10,85 gigawatts (GW), maior expansão verificada desde o início da medição, em 1997.

Em dezembro, o órgão já havia divulgado previamente um patamar próximo.

O consolidado anunciado ultrapassou em 747,35 MW a meta definida pela Agência para 2024, que era de 10,1 GW.

A Agência informou também que o ano de 2024 foi recorde em número de usinas instaladas, com 301 novas plantas em 16 estados brasileiros.

Desse total, 91,13% da potência instalada é proveniente das fontes solar fotovoltaica, com 51,87%, e eólica, com 39,26%.

Na lista de Estados com mais usinas instaladas no ano, os destaques são para Minas Gerais (3.173,85 MW), Bahia (2.408,67 MW) e Rio Grande do Norte (1.816,38 MW).

Até 7 de janeiro deste ano o Brasil somou 208,9 GW de potência fiscalizada, de acordo com dados do Sistema de Informações de Geração da Aneel. Desse total em operação, 84,95% das usinas são consideradas renováveis

