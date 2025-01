A- A+

Edital Com foco no Nordeste, institutos lançam edital de R$ 6 milhões para projetos de energia renovável O prazo para submissão das propostas vai até às 16h do dia 7 de março de 2025

Com foco no potencial da Região Nordeste, o Instituto Clima e Sociedade (iCS), em parceria com o Instituto Itaúsa, anunciou, nesta quinta-feira (9), um edital no valor de R$ 6 milhões para financiar estudos e projetos relacionados à transição energética e à neoindustrialização verde. O prazo para submissão das propostas vai até às 16h do dia 7 de março de 2025.

A iniciativa prioriza soluções inovadoras e abrange temas como modelos de tarifação de energia, incentivos à economia verde e desenvolvimento de cadeias industriais de baixo carbono.

Podem participar organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas, think tanks, consultorias privadas e outras entidades. A inscrição deve ser feita a partir de um formulário disponibilizado pelo iCS. O edital também pode ser acessado no mesmo endereço.

O edital também busca ampliar o alcance e a transparência dos processos de financiamento do iCS, marcando a primeira vez em que a seleção será feita por esse formato.

“Trabalhar com editais é um importante avanço no modo de operação do iCS. Ampliamos ainda mais a transparência e o acesso à informação, potencializando a possibilidade de organizações que não necessariamente conhecem o iCS acessar os recursos”, afirmou a diretora-executiva do Instituto, Maria Netto.

Linhas temáticas

O edital contempla sete linhas temáticas. Três delas são voltadas especificamente para o Nordeste, são elas: tarifação de energia elétrica, que abrange a alocação adequada dos custos do sistema para garantia de modicidade, justiça energética e expansão das renováveis; hubs de armazenamento de energia, como vetor de desenvolvimento de cadeias de valor de minerais críticos no Nordeste; e indústria de baixo carbono no Nordeste, que aborda as cadeias prioritárias para atração de investimentos e direcionamento de incentivos em PD&I e educação.

As demais linhas têm abrangência nacional, com foco em temas como sistemas de armazenamento de energia, impactos econômicos da transição energética, descarbonização do transporte de longa distância e modelos fiscais para uma economia verde e justa.

Para Marcelo Furtado, diretor-executivo do Instituto Itaúsa, a iniciativa é essencial para a mitigação dos impactos climáticos e para promover uma economia sustentável.

“A transição energética tem papel chave na mitigação e adaptação climática. O edital reflete nossa visão de promover uma economia que combine redução de emissões, inclusão social e desenvolvimento sustentável. A Região Nordeste, com seu enorme potencial em energias renováveis, é essencial para liderar essa agenda, impulsionando a criação de empregos verdes, fortalecendo a economia local e consolidando soluções inovadoras para uma economia mais justa e produtiva”, destacou.



