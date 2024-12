Mega da Virada: saiba como apostar online e concorrer ao prêmio de R$ 600 milhões

A- A+

Na reta final do ano, está em jogo a possibilidade de o Brasil celebrar um novo milionário, ou até mesmo um grupo de sortudos. O aguardado sorteio da Mega da Virada 2024 vai distribuir um prêmio inédito de R$ 600 milhões. A boa notícia é que não é necessário sair de casa para tentar a sorte, é possível tentar a sorte pela modalidade de aposta online.

Veja como apostar online na Mega da Virada

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 5,00. Já aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, mas o valor mínimo para participação é de R$ 20,00.

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui quatro jogos pelo valor de R$ 20,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, mas antes de confirmar a aposta, é possível visualizar as dezenas selecionadas. Mas, claro, o portal também oferece a alternativa de o participante escolher seus próprios números.

Acesse o Mega da Virada no site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) ;

No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro

Desça a tela e opte por "Mega da Virada"; Agora basta escolher os seis números.

Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostados pode clicar em "Complete o jogo" e o sistema da Caixa escolhe os números restantes. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho".

Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 20, clique no botão "Ir para pagamento" e insira os dados do cartão de crédito ou Pix.

Na última tela, o apostador pode conferir os números e finalizar a compra. O status de cada aposta pode ser visualizado na opção “conferir aposta”.

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Como fazer bolão na Mega da Virada?

Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões— que são organizados em grupos. Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar.

No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio tende a ser menor, já que terá de ser dividido entre o grupo todo.

Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

