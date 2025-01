A- A+

Tecnologia Melhoramento genético: alternativa pode aumentar produtividade de criadores de ovinos e caprinos Para auxiliar os produtores nesse processo, o Sebrae Pernambuco disponibiliza a tecnologia no Sebraetec, programa com consultorias de gestão tecnológica

O melhoramento genético dos rebanhos de ovinos e caprinos nos municípios do Agreste de Pernambuco é uma alternativa para aumentar a produtividade dos negócios. Para auxiliar os criadores nesse processo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) disponibiliza a tecnologia no Sebraetec, programa com consultorias de gestão tecnológica conduzidas por especialistas e realizadas nas propriedades rurais.

As soluções estratégicas para o agronegócio estão disponíveis a empreendedores de 34 municípios do Agreste Meridional. No caso de caprinos e ovinos, as consultorias incluem a implantação de controles econômicos e zootécnicos; bancos de proteína e de energia; dietas alimentares específicas; sistemas de estação de monta; e confinamento de cordeiros para abate.

O analista do Sebrae Pernambuco, Lucas Mendes, também destacou o programa de melhoramento genético liderado pela instituição.

“Além disso, o Sebrae lidera um robusto programa de melhoramento genético com raças superiores como Saanen, Toggenburg, Santa Inês, Dorper, Boer e Anglo-Nubiana. As atividades contam com avaliação do rebanho, manejo de receptoras, inseminação artificial por laparoscopia e transferência de embriões, garantindo maior eficiência produtiva”, afirmou.

Aprimoramento

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o melhoramento genético é o processo de seleção de uma raça para que um rebanho adquira determinadas características ao longo do tempo. A Embrapa destaca que o melhoramento traz vantagens duradouras e faz com que os animais produzam mais ou sejam mais resistentes e adaptados, podendo gerar mais lucro para o produtor.

Produtores

O produtor José Ronaldo da Silva, do município de Garanhuns, trabalha no ramo há 30 anos. Ele comentou sobre a importância do apoio do Sebrae no processo de melhoramento genético do seu rebanho de ovelhas.

“Eu vivo nesse ramo há 30 anos e, atualmente, crio 200 animais das raças Santa Inês e Dorper e já fiz algumas transferências de embriões, com o apoio do Sebrae, que dá uma assistência muito boa ao pequeno produtor. Quando a gente fala em melhoramento de genética é uma coisa positiva, é bom demais”, pontuou.

Já o produtor Sérgio Freire, da cidade de Inajá, cria ovelhas desde 2008 e, atualmente, possui cerca de 200 cabeças sem raça definida ou mestiças, além de 20 animais puros da raça Dorper.

Segundo ele, as consultorias trouxeram ensinamentos nos manejos nutricionais e também reprodutivos e representam um instrumento essencial para o melhoramento genético da ovinocultura na região.

“Muitos criadores nem sonhavam em produzir animais puros de origem, o que hoje é uma realidade para o ovinocaprinocultor. A fomentação dessas espécies representa uma forma de sobrevivência da propriedade e de muitas famílias. A criação desse tipo de animal tem um potencial gigantesco de crescimento”, pontuou.

Sebraetec

O Sebraetec oferece soluções para ajudar os empreendedores em inovações e melhorias nos seus negócios, com 70% do valor do serviço custeado pelo Sebrae. O serviço consiste em uma consultoria de inovação que disponibiliza atendimento personalizado, especialistas de mercado, e tecnologias.

O programa conta com uma rede de prestadores de serviços de tecnologia que promovem o acesso a soluções inovadores e acompanham todas as etapas do processo.

