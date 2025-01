Resorts deslumbrantes em ilhas exclusivas: veja lista de 10 estreias à beira mar de 2025

A- A+

Se você está planejando viajar e sonha com palmeiras e a tranquilidade de uma ilha, aqui está uma boa notícia: 2025 traz uma série de novos resorts que realizarão suas fantasias de refúgio em praticamente todos os cantos do mundo.

Refúgios caribenhos, fincas restauradas nas Ilhas Baleares, suntuosas vilas sobre a água no promissor Bahrein e um resort em uma ilha australiana próximo à Grande Barreira de Corais: há escapadas fáceis de realizar independentemente de onde você esteja. O que todos eles têm em comum é o foco na cultura e na natureza, oferecendo aos hóspedes muito mais do que apenas praias locais.

Considere esta lista como um ponto de partida. Pois 2025 trará diversas inaugurações intrigantes, como o Red Sea Edition da Arábia Saudita e o Rosewood Miyakojima em Okinawa, no Japão, ainda com poucos detalhes definidos.

Outros, como o W Punta Cana, na República Dominicana, ou o Salterra, um resort da Luxury Collection em Turks e Caicos, que tiveram suas inaugurações adiadas, também são destaques. O primeiro estava previsto para 2024, mas será inaugurado em abril deste ano. Há ainda opções como o Voaara, na ilha Sainte Marie, em Madagascar, ideal como parte de um itinerário maior.

Os 10 locais a seguir, no entanto, serão de fácil acesso a partir de grandes cidades e oferecem muito mais do que areia e belas vistas. Melhor ainda, há opções para todos os orçamentos, incluindo uma propriedade do grupo francês de luxo LVMH, dono da Louis Vuitton, com diárias abaixo de US$ 300 (R$ 1.862).

Ardbeg House, Escócia

Quando o grupo francês LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy SE investe milhões na conversão de um hotel à beira-mar próximo à centenária destilaria de whisky single malt Ardbeg Islay, localizada na remota e acidentada ilha escocesa de Islay, é de se esperar que ele se torne um dos próximos grandes destinos de luxo. O resultado, previsto para ser inaugurado no outono de 2025, será chamado de Ardbeg House.

Restaurante do Ardberg House, na Escócia, empreendimento do grupo francês LVMH - Foto: divulgação

Embora os detalhes sobre seus 12 quartos e suítes sejam escassos, eles serão projetados pelo Russell Sage Studio, conhecido pelo design do opulento hotel Goring, em Londres. Os preços, no entanto, serão bem mais acessíveis que as habituais diárias de quatro dígitos da LVMH, começando abaixo de US$ 300 (R$ 1.862).

Espere uma programação intensa voltada para o whisky, incluindo diversos espaços para apreciar a bebida característica da ilha. Entre eles, haverá um “Bar Islay” interno e externo e um espaço recreativo com uma caverna de whisky – sem mencionar todas as salas de degustação a poucos minutos de carro. Detalhe: Peça ao hotel para contratar um carro para você; não dirija após beber!)

Diárias: a partir de US$ 282 (R$ 1.750).

Como chegar a partir de: Glasgow, a 45 minutos de voo. Se você estiver vindo de Londres, será necessário fazer conexão na cidade escocesa; o tempo total da viagem é de cerca de 3,5 horas.

Cheval Blanc, Ilhas Seychelles

Mais uma inauguração do grupo LVMH, mas desta vez de sua marca boutique ultraluxuosa, Cheval Blanc, que fez sua aguardada estreia no arquipélago das Seychelles — apenas a sexta localização da marca no mundo.

Cheval Blanc, resort da marca boutique ultraluxuosa do grupo LVMH, inaugurado em dezembrou - Foto: divulgação

Inaugurado em 1º de dezembro na Ilha de Mahé, o resort conta com 52 suntuosas maisons, todas situadas ao longo da costa perolada da ilha ou discretamente aninhadas nas exuberantes encostas tropicais. Cada uma foi posicionada para oferecer vistas do turquesa Oceano Índico e dos penhascos rochosos da praia Anse Intendance, com piscinas privativas e interiores projetados por Jean-Michel Gathy.

No local, há cinco restaurantes, incluindo um que serve pratos da cozinha crioula seichelense, uma área infantil com mais de 1.500 metros quadrados e oito salas de tratamento no spa Guerlain.

Diárias: a partir de US$ 2.500 (R$ 15.520).

Como chegar a partir de: Nairóbi e Addis Abeba ficam a três ou quatro horas de avião; de Doha, o voo dura pouco menos de cinco horas.

Hawar Resort by Mantis, Bahrein

As intocadas Ilhas Hawar, localizadas a 12 milhas ao sul do Bahrein continental, são ricas em espécies do deserto, como a gazela Rhim e o íbex núbio. No entanto, ao contrário da maioria dos desertos, estas ilhas são cercadas por águas incrivelmente claras e recifes de corais vibrantes. E, em breve, as ilhas terão seu primeiro hotel de luxo.

Suíte do Havar Resort by Mantis, em Bahrein - Foto: divulgação

O Hawar Resort by Mantis, parte do grupo Accor, será inaugurado ainda em janeiro, na costa oeste da ilha principal, com vilas sobre a água que parecem ter saído diretamente das Maldivas. Cada vila conta com um deck privativo e uma piscina de borda infinita com vista para o Golfo Árabe, onde você pode avistar golfinhos, dugongos (semelhantes ao peixe-boi), flamingos e corvos-marinhos-de-Socotra.

O hotel oferecerá um clube infantil e outro para adolescentes, além de cinco restaurantes e um conceito de restaurante sazonal pop-up que receberá chefs celebridades.

Em uma proposta interessante que aproveita o cenário desértico do interior da ilha, os hóspedes também poderão testar suas habilidades de sobrevivência na Bear Grylls Survival Academy Train Like Bear Zone localizada no local. Aparentemente, treinamento de sobrevivência é a mais nova tendência de luxo.

Diárias: a partir de US$ 548 (R$ : 3.402) ; vilas sobre a água a partir de US$ 1.551 (R$ 9.628)

Como chegar a partir de: Dubai, a apenas 75 minutos de voo.

Miraval The Red Sea, Arábia Saudita

A decisão de passar férias na Arábia Saudita continua sendo complexa, mas, se você estiver disposto a dar uma chance, a rede de retiros de longevidade Miraval Resorts & Spas escolheu a Ilha Shura, no Mar Vermelho, como seu primeiro local fora dos Estados Unidos.

Suíte do Miraval The Red Sea, na Arábia Saudita - Foto: divulgação

Previsto para inaugurar entre setembro e dezembro de 2025, meses do outono no hemisfério Norte, o Miraval The Red Sea terá como foco programas de bem-estar e mindfulness (completude mental, em tradução livre) com tudo incluído, oferecendo atividades que priorizam o autocuidado e a reflexão, alinhadas com os outros resorts da marca no Arizona, Texas e Massachusetts.

O resort à beira-mar, com 180 quartos, contará com um enorme spa com 39 salas de tratamento, algumas equipadas com piscinas de imersão fria e banheiras de hidroterapia, além de estúdios de ioga com vista para o mar e um bar de smoothies.

Espera-se que a Arábia Saudita inaugure pelo menos 30 resorts na região mais ampla do Mar Vermelho nos próximos três anos, como parte de um grande esforço para impulsionar o turismo. Considere isso uma desculpa para começar suas resoluções de Ano Novo com o pé direito, enquanto explora um novo destino de luxo em ascensão.

Diárias all-inclusive: a partir de US$ 1.200 (R$ 7.450) por pessoa.

Como chegar a partir de: Jeddah, em um voo de cerca de 90 minutos. De Doha ou Istambul, a viagem leva de três a quatro horas.

Romègas, Malta

Malta está em uma ascensão de luxo, e a renovação de cinco anos de um antigo palácio do século XVI no centro histórico da capital, Valletta — concluída em setembro — é uma prova disso.

Vista do quarto do resort Romègas, localizado no centro histórico de Valletta, a capital de Malta - Foto:divulgação

O estúdio local de design Camilleri Paris Mode e os arquitetos da EM Architects foram encarregados de preservar os detalhes e adicionar novos toques de artesanato maltês nos 23 quartos. Entre os itens na lista estavam esculturas antigas nas paredes de pedra, balcões malteses fechados e pisos de "palladiana" terrazzo feitos com placas de mármore maiores do que o usual.

Até a área da piscina na cobertura foi usada como vitrine para o trabalho de artistas malteses, como o ceramista Nico Conti e o escultor John Paul Azzopardi. O restaurante também terá um foco maltês, com o chef local Marvin Gauci no comando.

Diárias: a partir de US$ 333 (R$ 2.067).

Como chegar a partir de: Roma ou Atenas, ambas a cerca de quatro horas de Valletta de avião.

Rumi on Louth, Austrália do Sul

São apenas 10 minutos de Port Lincoln, no continente, até Louth de catamarã — e, mesmo assim, a mudança na paisagem faz parecer que você viajou para uma era passada. O que começou como uma casa de férias para o empreendedor de tecnologia de Adelaide, Che Metcalf, está sendo transformado em um resort completo.

Área para refeiçõesdo resort Rumi, em Louth, na Austrália do Sul — Foto: Divulgação/South Australian Tourism Commision

Em 2025, o Rumi contará com vilas movidas a energia solar que se integram ao ambiente, com banheiras de hidromassagem ao ar livre e fogueiras, além de dois restaurantes e uma frota de bicicletas e buggies pessoais.

Uma estadia aqui significa abraçar o contato com a natureza, desde caminhadas costeiras e observação de baleias até piqueniques na praia e pesca de caiaque. Esta é uma versão de aventura que envolve mais os sentidos do que os músculos: pense em observação de estrelas à noite e observação de pássaros durante o dia, quando você pode avistar gansos de Cape Barren, papagaios das rochas ou pinguins.

Diárias: a partir de US$ 374 (R$ 2.322).

Como chegar a partir de: Adelaide, um voo de 55 minutos. De Melbourne, é uma viagem de 3 a 4 horas com conexão.

St. Regis Aruba

No dia 22 de janeiro, esta marca da Marriott International está programada para trazer uma nova dose de glamour à Palm Beach, de 3,2 km de extensão, em Aruba.



Após 20 minutos de carro do Aeroporto Internacional Rainha Beatriz, os hóspedes chegarão a um saguão reluzente com pé-direito duplo e uma paleta minimalista predominantemente branca, destacando as águas turquesa logo além.

Bar do St.Regis Aruba - Foto: divulgação

Os 251 quartos e suítes do resort possuem uma decoração simples, com tons suaves de bege e azul-petróleo, dando espaço para banheiros espaçosos com banheiras independentes.

Se você está aqui para se divertir, o local contará com um cassino sofisticado de 836 m², além de três restaurantes e dois bares. Mas também há muitas opções para relaxar, incluindo um spa com sete salas de tratamento e proximidade, a uma curta caminhada, do Santuário de Aves Bubali, onde é possível avistar garças, patos e garajaus de uma torre de observação.

Diárias: a partir de US$ 1.598 (R$ 9.837).

Como chegar a partir de: Nova York, a 4,5 horas de voo, com voos diretos da maioria das capitais da costa leste dos Estados Unidos.

The Sundays, Ilhas Hamilton, Queensland

A Ilha Hamilton, ou "Hamo", como é chamada pelos locais, é a maior das Ilhas Whitsundays, um arquipélago de 74 ilhas que abriga a Grande Barreira de Corais da Austrália. É também onde um elegante hotel de 59 quartos — apropriadamente chamado The Sundays — será inaugurado em abril.

Imagem do bar e da piscina de borda infinita do The Sundays - Foto: divulgação

Pense nele como a irmã mais nova do qualia, um dos lodges de luxo mais icônicos da Austrália, localizado na mesma ilha — os dois resorts compartilham os mesmos proprietários. O The Sundays, no entanto, é mais descontraído e voltado para famílias, com interiores de inspiração modernista de meados do século e janelas do chão ao teto em todos os quartos.

Há também uma piscina de borda infinita que se abre para gramados e lounges à beira-mar, além de um restaurante com terraço voltado para a baía de Catseye cercada por palmeiras. É claro que você vai querer mergulhar ou fazer snorkeling, mas também há muito o que fazer em terra, como explorar 11 km de trilhas para caminhadas ou agendar um horário no Hamilton Island Golf Club, nas proximidades.

Diárias: a partir de US$ 554 (R$ 3.410).

Como chegar a partir de: Brisbane, a menos de duas horas de voo, sendo o ponto de acesso mais fácil.

Twinpalms Bangtao Phuket Tented Resort

A experiência de lodge de luxo estilo safári chegou a Phuket, cortesia da rede Tailândia Twinpalms Hotels & Resorts, que em 1º de dezembro inaugurou 28 tendas luxuosas na deslumbrante praia de Bangtao.

Bangalô do Twinpalms Bangtao Phuket Tented Resort, na Tailândia - Foto: divulgação

A localização é inteligente: a apenas meia hora de carro da animada Praia de Patong, mas longe o suficiente para evitar a vida noturna agitada. Isso permite que você se concentre em uma experiência mais idílica na propriedade, que é exclusiva para adultos, com tendas e suítes adicionais cercadas por jardins exuberantes e uma lagoa.

Todas as acomodações contam com banheiros espaçosos e chuveiros de teto; algumas também possuem piscinas privativas.

As opções de refeições são abundantes, com acesso a todos os restaurantes de outros três resorts Twinpalms nas proximidades. Além disso, há dois restaurantes que servem pratos tailandeses e internacionais à beira da praia e um ponto gastronômico à beira da piscina especializado em tapas mediterrâneos de frutos do mar e carne.

Diárias: a partir de US$ 313 ( R$ 1.927) por tenda de praia.

Como chegar a partir de: Bangkok, que está a apenas 90 minutos de voo; voos diretos também estão disponíveis a partir de Seul, Hong Kong e outros centros asiáticos.

Vestige Son Ermità e Vestige Binidufà, Menorca

A tranquila Menorca ganhou popularidade como alternativa à agitada Maiorca, e a marca local Vestige Collection está pronta para atender a essa nova demanda. Em junho de 2025, será inaugurado um par de fincas do século XVIII, ou casas de campo, transformadas em hotéis boutique de luxo.

Vista de uma das piscinas do Vestige Son Ermità e Vestige Binidufà, em Menorca

Cada propriedade terá cerca de uma dúzia de quartos e suítes decorados com móveis de época, distribuídos em uma propriedade compartilhada de 800 hectares.

O Vestige Son Ermità oferecerá vistas panorâmicas das terras agrícolas e do mar a partir de sua posição no alto de uma colina, enquanto o Vestige Binidufà estará situado em um vale.

Os hotéis compartilharão mais do que apenas uma vasta área cênica: haverá dois restaurantes—um com menu totalmente baseado em vegetais—três piscinas e uma programação completa de atividades culturais, como aulas de culinária, passeios de barco e visitas a sítios arqueológicos.

A propriedade também conta com quase cinco quilômetros de litoral, incluindo várias enseadas tranquilas—todas acessíveis a pé a partir do Son Ermità ou em uma curta viagem de carro do Binidufà.

Diárias: a partir de US$ 955 por noite.

Como chegar a partir de: Barcelona, a 55 minutos de voo, é o principal ponto de acesso, mas a maioria das grandes cidades europeias oferece voos diretos.

