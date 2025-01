A- A+

NEGÓCIOS 'Birkin do Walmart': versão mais barata de bolsa de luxo faz sucesso no TikTok Original custa até R$ 3 milhões. Versão 'democrática' sai a partir de R$ 480

Quem sempre sonhou em comprar uma Birkin, bolsa de luxo da francesa Hermés, mas não tem tanto dinheiro para gastar em um acessório, agora pode encontrar um modelo inspirado no item — só que bem mais barato — lançado pelo Walmart. Ao menos nos EUA, um simulacro do ícone fashion está disponível na loja de departamentos mais popular do país.

Carinhosamente apelidada de Wirkin pelos internautas, a versão da loja de departamento conquistou de donas de casa a jovens dos Estados Unidos e fez sucesso no TikTok pela semelhança com a original, ganhando até uma hashtag, que já chegou ao Brasil.

Enquanto a Birkin, uma das bolsas mais exclusivas do mundo, pode custar de US$ 10 mil (cerca de R$ 62 mil) a US$ 500 mil (R$ 3 milhões) e ainda é preciso entrar em uma seleta lista de espera para conseguir comprá-la, a 'Wirkin' custa entre US$ 78 (R$ 480) e US$ 102 (R$ 628), e pode ser encontrada no site do Walmart, embora seus estoques também estejam se esgotando com o sucesso nas redes.

Cópia ou democratização da moda?

No Brasil, uma bolsa original da Hermes usada é vendida em brechós de luxo custando de R$ 49,5 mil até R$ 150 mil.



No entanto, a versão da loja de departamento vem gerando discussões nas redes entre fashionistas que criticam a cópia — inclusive considerando-a ilegal — com o argumento de que ela nunca será igual a bolsa da Hermés, produzida de forma artesanal na França, enquanto outros entendem a Wirkin como uma forma de democratização da moda e fazem reviews mostrando a semelhança com a original.





