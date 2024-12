A- A+

Sabores Novos restaurantes em Boa Viagem: confira roteiro com opções recém-abertas na Zona Sul do Recife Novos estabelecimentos aportam em Boa Viagem, movimentando o entorno com diferentes serviços à mesa. Confira o roteiro

Todo mundo adora uma novidade. É orgânico. A curiosidade ativa o circuito cerebral ligado à recompensa. O mesmo que conhecer um bar ou restaurante novo e aproveitar os efeitos dessa descoberta visitando o salão e provando os itens do cardápio. Um movimento instigante que, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, mantém-se aquecido com a abertura recente de projetos gastrôs que apostam suas fichas na região.



O entorno, diga-se de passagem, é formado por operações já consolidadas em contexto de shopping, orla e galerias. Um cenário tradicional que, nos últimos meses, vem abrindo espaço para sugestões ainda mais democráticas, convidando o público a explorar tudo o que o bairro promete entregar. Confira nossas dicas.

Café SO LO | Foto: Iago Padilha/Divulgação

Café protagonista

Difícil uma casa que lida com café hoje em dia delimitar o quanto se é cafeteria ou bistrô. Para o novo SO LO Brewing, na av. Conselheiro Aguiar, essa questão é definida. O barista George Gepp foca na bebida mais consumida entre os brasileiros. Mas, claro, assim como no menu de seu primeiro endereço no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, a pedida, servida em xícara de cerâmica, pode sair acompanhada das sugestões de entrada, principal e sobremesa.



O novo projeto é maior. Tem 120 lugares. Segue a mesma estética de tons terrosos da outra casa e oferece o mesmo serviço descomplicado proposto pela marca. Na mesa, um único método de filtragem Melitta divide espaço com a máquina profissional da Gaggia Milano.



Em Boa Viagem, uma novidade. Com uma ferramenta que deve ser levada ao nariz, o cliente pode sentir a fragrância de cada variedade de café oferecida no local, como “typica” e “acaiá”, e, assim, combinar a harmonização. O produto principal tem lote exclusivo feito para a SO LO, cultivado em Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano, através da parceria com a Rudimentar Cofee.



Onde: av. Conselheiro Aguiar, 3553, Boa Viagem

Funcionamento: diariamente, das 8h às 20h

Instagram: @solo_brewing

Candelária Bar | Foto: Andreson Freire/Divulgação

Beber e petiscar

Uma antiga conhecida entre os boêmios do Recife, a galeria Joana Dar’c, no Pina, abriga um novo projeto encabeçado por três fortes nomes da mixologia local. Lucas Santos, Luciano Guimarães e José Rocha se juntaram em uma parceria que une drinque, cerveja, parrilla e música no mesmo ambiente.



O Candelária Bar usa uma parte da estrutura do antigo Anjo Solto, oferecendo salão moderno, com ampla área reservada ao balcão, e terraço externo para ficar tranquilo numa roda de conversa com os amigos. Para se ter uma ideia do agito, nas noites de quarta e quinta-feira acontece o "Vinil em Brasa", embaladas por uma seleção de discos em vinil. Já nas sextas e sábados, o som é comandado por DJs.



Para acompanhar a programação, drinques a preços acessíveis, como o Beefeater London Dry com xarope de caju e limão-taiti (R$ 25). Da brasa saem carnes como maminha e cupim, além de choripan e burger na parrilla (R$ 30).



Endereço: av. Herculano Bandeira, 513, Pina

Funcionamento: terça a quinta, das 18h à meia-noite; sextas e sábados, até 1h; e segundas até meia-noite

Instagram: @candelariabar.bar

Seu Motta Cozinha do Mar | Foto: Divulgação

Frescor do mar

O chef Hugo Prouvot trouxe para o Recife o conceito do Seu Motta Cozinha do Mar, que opera há quatro anos em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Radicado

há 20 anos no Recife, Hugo tem uma trajetória gastrô afinada com a Capital pernambucana a ponto de entender as semelhanças entre as duas cidades. Tanto que trabalha o mesmo cardápio nos dois endereços.

No novo ponto, adaptações que tiram proveito das potencialidades locais, como as conchas, “que têm aqui e não têm lá”, pontua o chef. Sururu, casquinho de caranguejo, carnes de aratu e de siri também então no cardápio. Isso, sem falar na feijoada de frutos de mar - em porção individual ou em banquete (para dividir) - que já é marca registrada do Seu Motta.

Os arrozes molhados, caldosos, aparecem com proteínas como peixe, camarão, polvo e ervas frescas. “Tem peixe que a gente tá fazendo da região. Agora é o sirigado. Mês passado foi o filé do peixe serra, que vai com pirão de banana verde. Essa banana verde é cozida com caldo e aparas de peixe”, conta Hugo, que traz como referência a história do seu avô, Seu Motta, que foi um peixeiro conhecido de Ubatuba, responsável por agregar a ideia de comida fresca e bem servida ao futuro cozinheiro da família.

Funcionamento: segunda, quarta e quinta, 12h às 15h. Sexta, sábado e domingo, 12h às 17h

Endereço: rua Raymundo Gomes Gondim, 26, Boa Viagem

Instagram: @seumottacozinhadomar

Mais endereços:

Casa Salu

O ambiente charmoso convida para comidinhas ou refeições mais robustas. O terraço espaçoso vira cenário para o cardápio assinado pela chef Clara Meneses. Para o café da manhã, toasts, bolos, o clássico ovo no purgatório, sanduíches e outros beliscos. Os pratos quentes sugerem itens como pappardelle com camarão, salmão na manteiga de missô, risoto de camarão e saladas. A casa funciona de terça a sábado, das 7h às 20h; domingo, das 7h às 17h. Onde: rua José da Silva Lucena, 84, Boa Viagem.

Instagram: @acasasalu.

Ame Recife

É com o título de bar culinário e musical, que a casa se apresenta no Instagram. A proposta é de ser um lugar com programação artística, vinhos biodinâmicos e beliscos para aproveitar com amigos. Não à toa, o terraço já é a área mais procurada da casa. A condução do cardápio é do chef Ricardo Rodrigues. Funciona de terça a sábado, das 11h às 23h. Endereço: rua Capitão Rebelinho, 166, Pina.

Instagram: @ame_recife.

Soto Pan Y Café

A padaria artesanal abriu em setembro, no Pina, com produção de pães com massa de fermentação natural. No balcão, uma vitrine com sobremesas europeias, como pain au chocolat, entre outras delícias da confeitaria clássica, conduzida pelo casal Caio e Karina. Funciona de terça a domingo, das 7h às 21h. Onde: rua Capitão Rebelinho, 735, Pina.

Instagram: @solo.panycafe.

Rooftop 17

É com vista para a praia de Boa Viagem que o Rooftop 17 promete atrair principalmente os turistas. Fica no último andar do Park Hotel, onde opera com carta de drinques, entradinhas, pratos principais e sobremesas. Ceviche, carne na parrilla e produções com frutos do mar estão no cardápio. Durante a semana, o lugar oferece serviço de happy hour no horário do pôr do sol. Funciona em soft-opening, de domingo a quarta, das 12h às 22h. Funciona de quinta a sábado, das 12h às meia-noite. Onde: rua dos Navegantes, 09, Boa Viagem.

Instagram: @rooftopdezessete.

