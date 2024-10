A- A+

ESTADOS UNIDOS Mercado vê ritmo mais moderado de queda nos juros do Fed, após dados divergentes dos EUA Até dezembro, a chance de redução acumulada de 50 pb nos juros pelo Fed também segue majoritária

O mercado financeiro ampliou na manhã desta quarta-feira, 30, perspectiva de ritmo moderado de queda nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após dados divergentes dos Estados Unidos. O relatório ADP mostrou criação de empregos bem acima do esperado em outubro, enquanto dados de atividade econômica e inflação americanos apontaram desaceleração no terceiro trimestre.





Por volta das 10h10 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento do CME Group exibia 98,3% de chance de corte de 25 pontos-base (pb) pelo BC americano em novembro.

Apesar de majoritária, esta probabilidade chegou a cair a cerca de 96% logo após os dados, com o mercado ampliando temporariamente a chance de manutenção dos juros.

Até dezembro, a chance de redução acumulada de 50 pb nos juros pelo Fed também segue majoritária, mas caiu de 74,3% antes dos dados para 71,8% no horário citado.

A probabilidade de redução menor, de 25 pb, subiu de 25,5% a 26,9% no período, enquanto a de manutenção dos juros voltou a ser precificada, em 1,3%.



